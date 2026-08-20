'Это будет полный бардак': в CNN объяснили, что не так с идеей Федорова о выборах

Любые выборы, проведенные в военное время, скорее всего, станет подарком для России, отмечает издание.

Призыв экс-министра обороны Михаила Федорова к проведению выборов в Украине усиливают давление на президента Владимира Зеленского в самый неподходящий момент. Однако, как пишет CNN, скорее всего, на практике эта инициатива ни к чему не приведет, поскольку голосование во время войны практически невозможно.

Большинство экспертов по выборам сходятся во мнении, что даже в мирное время Украине потребуется шесть месяцев, чтобы провести законодательные реформы и внедрить технологии для проведения голосования, соответствующего европейским стандартам.

При этом проведение неполного голосования или голосования, подпитывающего любые утверждения о нелегитимности победителя, стало бы огромным подарком для Москвы.

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"Голосование также могло бы полностью парализовать Киев: проигравшая сторона могла бы замедлить законодательные реформы и подорвать президентство на каждом шагу. Это означало бы поражение изнутри", - подчеркивает издание.

При этом даже если цифровое голосование каким-то образом могло бы охватить всех военнослужащих, находящихся на передовой – хотя тысячи украинцев числятся пропавшими без вести, и их статус не определен – все равно потребовался бы механизм для миллионов украинских пенсионеров, живущих без доступа к интернету, отмечает CNN.

"Что сказать украинцам, живущим на оккупированных территориях, или миллионам беженцев, живущих за границей? Как можно физически провести надежные избирательные участки в десятках консульств по всей Европе и за ее пределами? Хватит ли у солдата на передовой, застрявшего в блиндаже с плохой связью, времени изучить варианты и проголосовать? Или ему следует быть занятым защитой своей родины? Это был бы полный бардак".

Издание подчеркивает, что любые выборы, проведенные в военное время, скорее всего, станут подарком для России, а Европа получит результаты выборов, которые "будут либо поспешным фиктивным одобрением Зеленского, либо неудачной и неполной передачей эстафеты другому кандидату".

CNN подчеркивает, что сейчас нет правильного механизма для того, чтобы Зеленский сменился на подлинного, популярного преемника.

"В конечном итоге, обращение Федорова приводит к ослаблению Зеленского, усилению вопросов о его электоральной легитимности и усилению призывов к прекращению войны. Москва воспользуется этим спором, и, конечно же, Трамп – в те моменты, когда маятник качается и Украина внезапно оказывается злодеем – снова назовет Зеленского "диктатором", - отмечается в статье.

Смена министра обороны

Напомним, что 16 июля Михаил Федоров был уволен с поста министра обороны, когда Верховная Рада утвердила новый состав Кабмина. Его отставка сопровождалась акциями протеста в Киеве и других городах с призывами в поддержку Федорова.

19 августа, Верховная Рада проголосовала за назначение нового министра обороны Украины Евгения Хмары,

Как пишет EuroNews, митинги в поддержку экс-министра обороны Михаила Федорова, по всей видимости подходят к концу. Причиной стал призыв Федорова к проведению выборов во время войны.

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