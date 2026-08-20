iPhone 18 Pro показали до анонса: новые цвета и уменьшенный Dynamic Island

Вырез станет меньше на 35%, а темно-вишневый цвет должен сменить прошлогодний оранжевый оттенок

В преддверии скорой презентации новых iPhone авторитетный инсайдер Majin Bu поделился в социальных сетях качественными рендерами iPhone 18 Pro/18 Pro Max во всех цветах и с уменьшенным Dynamic Island.

На изображениях можно увидеть iPhone 18 Pro в четырех оттенках: черном, серебристом, голубом и темно-вишневом. Последний оттенок, как отмечают инсайдеры, заменит нынешний космический оранжевый, который является отличительной чертой iPhone 17 Pro.

Также источник подтвердил ранние слухи, что главным изменением лицевой панели станет уменьшенный Dynamic Island. Ожидается, что его ширина сократится примерно на 35% – с 20,7 мм до примерно 13,5 мм.

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При этом задняя панель станет визуально более цельной: разница между стеклянной вставкой для MagSafe и алюминиевой рамкой уменьшится.

Презентация новых iPhone пройдет 9 сентября – по слухам, Apple впервые за много лет откажется от одновременного запуска всех основных моделей и не будет выпускать базовый iPhone 18 до весны 2027. Вместе с Pro-моделями iPhone 18 ожидается релиз первого складного смартфона iPhone Ultra.

Сообщается, что iPhone 18 Pro будет стоить на 250-300 долларов дороже, чем iPhone 17 Pro. Таким образом, самая дешевая версия с 256 ГБ памяти обойдется в $1349-1399. iPhone 18 Pro Max тоже подорожает и будет стоить $1449-1499.

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