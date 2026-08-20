В 'ПриватБанке' резко вырос евро: свежий курс валют на 20 августа

Курс доллара при расчетах по карте в банке составляет 44,84 грн, а евро – 52,63 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 20 августа, снизился на 5 копеек и составляет 44,85 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подорожал сразу на 45 копеек и составляет 52,55 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 44,25 гривни, а евро – по курсу 51,55 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара при расчетах по картам в "ПриватБанке" в четверг подешевел на 21 копейку и составляет 44,84 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня вырос на 55 копеек – до 52,63 гривни.

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Курс валют в Украине – последние новости

НБУ установил на 20 августа официальный курс доллара к гривне на уровне 44,70 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 8 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

По отношению к евро гривня несколько ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 51,87 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 4 копейки.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня снизился на 4 копейки и составляет 44,99 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,52 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 25 копеек и составляет 52,40 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,69 гривни за евро.

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