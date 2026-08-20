После ночной атаки РФ на Киев 'Укрзализныця' изменила маршруты ряда поездов

Некоторые рейсы отменены.

После масштабной ночной атаки на Киев и область "Укрзализныця" изменила маршрут ряда пригородных поездов, а также некоторые рейсы сегодня вообще не будут курсировать. Об этом говорится в Telegram-канале "Укрзализныци".

"Из-за повреждения инфраструктуры в результате вражеской ночной атаки на Киев и область вносим оперативные изменения в движение пригородных поездов в направлении столицы", – говорится в сообщении.

Так, по измененному маршруту будут курсировать поезда:

Видео дня

№6903 и №6905 Нежин – Бобрик (вместо Нежин – Киев)

№6902 и №6906 Бобрик – Нежин (вместо Киев – Нежин).

Также изменят маршрут следования и региональные рейсы:

№893 Конотоп – Бобрик (вместо Конотоп – Киев)

№894 Бобрик – Нежин (вместо Киев – Нежин).

Кроме того сегодня отменены следующие рейсы:

№6909 и №6911 Нежин – Киев-Волынский

№6910 Киев-Волынский – Нежин.

Ночная атака на Киев – что известно

Россияне атаковали столицу всеми видами ракет и дронами, в результате атаки уже известно о 6 погибших и более трех десятков пострадавших.

Попадания, разрушения и пожары зафиксированы в Святошинском, Дарницком и Соломенском районах.

В частности, в Соломенском районе в жилом девятиэтажном доме были разрушены восьмой и девятый этажи. Также в двух жилых домах и укрытии школы заблокированы люди.

Кроме того, в Броварском районе Киевской области погиб один мужчина, ещё двое пострадали.

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