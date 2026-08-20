'Это не война на поле боя': в ЕС сделали жесткое заявление после атаки РФ по Киеву

Российская Федерация продолжает убивать мирных жителей и наносить удары по жилым домам и больницам.

Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова призывает мировое сообщество не забывать о военных преступлениях, которые Россия совершает против мирного гражданского населения Украины.

Об этом дипломат сообщила в социальной сети Facebook, реагируя на массированную российскую воздушную атаку, совершенную этой ночью.

"Давайте будем откровенны: это не война на поле боя. Солдаты не воюют против солдат. Россия убивает мирных жителей и бомбит жилые дома и детские больницы. Мы должны говорить об этом вслух. Мы должны писать об этом, чтобы мир помнил военные преступления, совершенные Россией в Украине. Мы не имеем права этого забывать", – подчеркнула Матернова.

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Она заявила, что ночная атака на Киев была масштабной и кровавой.

Как отметила Матернова, убежища были переполнены людьми, семьями с детьми.

"Люди пытались спать прямо на полу, пока над их городом летели баллистические и крылатые ракеты, а также дроны. По всему городу раздавались громкие взрывы", – отметила посол.

Атака на Украину 20 августа – последствия

Как сообщал УНИАН, в ночь на 20 августа российские захватчики нанесли массированный комбинированный удар по Украине. В частности, среди различных средств нападения были применены ракеты, летящие по баллистической траектории. Вместе с тем Силы обороны Украины ночью сбили 39 из 44 крылатых и авиационных ракет.

В результате атаки в Киеве погибли 13 человек. Еще один человек погиб в Киевской области.

Кроме того, у части потребителей в Киеве, Киевской, Донецкой, Одесской, Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях в результате боевых действий и обстрелов энергетических объектов зафиксированы отключения света.

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