'Это не война на поле боя': в ЕС сделали жесткое заявление после атаки РФ по Киеву

Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова призывает мировое сообщество не забывать о военных преступлениях, которые Россия совершает против мирного гражданского населения Украины.
Об этом дипломат сообщила в социальной сети Facebook, реагируя на массированную российскую воздушную атаку, совершенную этой ночью.
"Давайте будем откровенны: это не война на поле боя. Солдаты не воюют против солдат. Россия убивает мирных жителей и бомбит жилые дома и детские больницы. Мы должны говорить об этом вслух. Мы должны писать об этом, чтобы мир помнил военные преступления, совершенные Россией в Украине. Мы не имеем права этого забывать", – подчеркнула Матернова.
Она заявила, что ночная атака на Киев была масштабной и кровавой.
Как отметила Матернова, убежища были переполнены людьми, семьями с детьми.
"Люди пытались спать прямо на полу, пока над их городом летели баллистические и крылатые ракеты, а также дроны. По всему городу раздавались громкие взрывы", – отметила посол.
Атака на Украину 20 августа – последствия
Как сообщал УНИАН, в ночь на 20 августа российские захватчики нанесли массированный комбинированный удар по Украине. В частности, среди различных средств нападения были применены ракеты, летящие по баллистической траектории. Вместе с тем Силы обороны Украины ночью сбили 39 из 44 крылатых и авиационных ракет.
В результате атаки в Киеве погибли 13 человек. Еще один человек погиб в Киевской области.
Кроме того, у части потребителей в Киеве, Киевской, Донецкой, Одесской, Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях в результате боевых действий и обстрелов энергетических объектов зафиксированы отключения света.