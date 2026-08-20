Подозреваемого в подрыве 'Северных потоков' задержали во время съемок фильма об этом взрыве

Украинца, подозреваемого в причастности к подрыву "Северных потоков", задержали в Хорватии во время съемок фильма, сюжет которого также связан с этой диверсией.

Подозреваемого в подрыве "Северных потоков" Владимира Ж. задержали во время съемок фильма о взрывах на трубопроводах. Об этом сообщает немецкое издание LTO.

Задержание произошло на основании европейского ордера на арест, выданного еще в 2024 году. Немецкая Федеральная прокуратура считает, что гражданин Украины Владимир Ж. входил в группу из шести человек, которую возглавлял Сергей К. По версии следствия, участники группы заложили взрывчатку на газопроводах вблизи датского острова Борнхольм.

По данным следствия, группа использовала парусную яхту, которую якобы арендовали в Германии по поддельным документам. Из Ростока они отправились в район расположения подводных трубопроводов.

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Владимира Ж. немецкие прокуроры считают одним из водолазов, принимавших участие в подводной операции. Взрывы произошли 26 сентября 2022 года на глубине около 80 метров и серьезно повредили обе нитки газопроводов.

Сам подозреваемый ранее публично отрицал свою причастность к атаке.

После экстрадиции в Германию его должны доставить к следственному судье Федерального суда. Ему вменяют соучастие в взрыве, неконституционный саботаж и разрушение зданий.

Его задержали во время съемок фильма о "Северном потоке"

Обстоятельства задержания оказались необычными. По информации LTO, Владимир Ж. находился в Хорватии в связи со съемками нового политического триллера "Змеиный остров".

Съемки картины начались в Хорватии в начале августа. В фильме снимаются голливудские актеры Шон Пенн и Эдриан Броуди, а режиссером выступает Даг Лиман, известный, в частности, по фильму "Идентификация Борна".

Фильм вдохновлен событиями вокруг взрывов на "Северных потоках". По сообщениям СМИ, сюжет рассказывает о группе украинских водолазов, которые отправляются на опасную подводную миссию на фоне обострения противостояния между Россией и Украиной.

Сначала съемочная группа работала в Загребе, а затем перебралась на побережье Хорватии, в частности в Пулу. Вероятно, там должны были снимать сцены, связанные с дайвингом.

Это уже третья попытка задержать подозреваемого

Немецкие следователи пытались задержать Владимира Ж. еще в 2024 году, когда он жил в Польше. Однако мужчина успел покинуть страну и уехать в Украину.

Осенью 2025 года он, по данным следствия, вернулся в Варшаву, где польская полиция все-таки его задержала. Однако экстрадиция в Германию не состоялась.

Польский суд приступил к рассмотрению дела по существу и пришел к выводу, что газопроводы могли быть законной военной целью в условиях войны. В результате передача подозреваемого Германии не состоялась.

Теперь мужчину задержали в Хорватии на основании того же самого европейского ордера.

Кто стоял за взрывами, до сих пор окончательно не установлено

Немецкое следствие пока не установило, кто именно заказал и организовал операцию по подрыву газопроводов. В декабре 2025 года Федеральный суд Германии рассматривал жалобу на арест предполагаемого руководителя группы Сергея К.

Суд отметил, что имеются веские основания считать, что атака могла быть инициирована и контролирована государством. Среди аргументов называли профессиональный характер операции, использование подлинных документов с ложными данными и вероятную политическую цель.

В то же время суд обратил внимание, что в случае доказательства государственного характера операции могут возникнуть вопросы относительно иммунитета государственных служащих. Однако такой иммунитет не распространяется на военные преступления и отдельные насильственные действия, запрещенные международным правом.

Что произошло с "Северными потоками"

Напомним, что 26 сентября 2022 года в районе острова Борнхольм произошли взрывы на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Подводные взрывы привели к масштабным повреждениям трубопроводов, по которым российский газ должен был поступать в Европу.

Немецкое следствие считает, что к операции могла быть причастна группа водолазов, однако окончательные заказчики и организаторы диверсии до сих пор официально не установлены.

Предполагаемый организатор Сергей К. был задержан в Италии недалеко от Римини в 2025 году. После экстрадиции в Германию ему были предъявлены обвинения в Высшем земельном суде Гамбурга.

По данным СМИ, РФ и США могут тайно обсуждать возобновление работы "Северных потоков". Отмечается, что этим проектом интересовались инвесторы из окружения президента США Дональда Трампа.

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