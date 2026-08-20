Без выплат и временной защиты: в Чехии озвучили жесткий план в отношении украинцев

Спикер чешского парламента выступил за радикальное ужесточение правил в отношении украинцев: он хочет перевести трудоустроенных на обычные виды на жительство.

Спикер Палаты депутатов Чехии и лидер партии "Свобода и прямая демократия" Томио Окамура выступил за полную отмену временной защиты для украинцев в стране, а также социальных выплат, связанных с этим статусом. Он считает, что трудоустроенные украинцы должны перейти на обычные виды на жительство, а безработные после окончания войны должны вернуться в Украину.

Об этом Окамура заявил в эфире CNN Prima NEWS. Его позиция соответствует предыдущим заявлениям: еще в июне он говорил, что при возможности немедленно прекратил бы временную защиту украинцев в Чехии.

"Я выступаю за немедленную полную отмену временной защиты и выплат для всех украинцев", – заявил Окамура.

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По его мнению, украинцы, имеющие работу в Чехии, должны оформлять обычные виды на жительство на тех же условиях, что и другие иностранцы. Тех, кто не работает, политик предлагает вернуть в Украину после окончания войны.

В то же время это предложение пока является политической позицией Окамуры, а не решением об отмене временной защиты. Действующий механизм временной защиты в ЕС продлен до 4 марта 2027 года с возможностью дальнейшего продления до 4 марта 2028 года по соответствующему решению ЕС.

В Чехии уже ужесточают правила

Чешские власти действительно движутся в сторону ужесточения отдельных требований к получателям временной защиты. В июне Палата депутатов поддержала законопроект, который предусматривает, в частности, дополнительные условия для получения гуманитарной помощи. Заявители должны работать, заниматься предпринимательской деятельностью или быть зарегистрированными в службе занятости.

Отдельно изменились правила для новых заявителей-мужчин из Украины призывного возраста. Они должны подтвердить выполнение воинской обязанности или наличие права на выезд из Украины. В то же время эти требования не касаются украинцев, которые уже находятся в Чехии и имеют действующий статус временной защиты.

Весной этого года посол Украины в Чехии Василий Зварич предупреждал, что чешские власти планируют более пристально относиться к тем украинцам, имеющим статус временной защиты, а в случае нарушения ими чешского законодательства это может повлечь за собой лишение статуса или депортацию.

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