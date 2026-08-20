Забытый детский дом на европейском острове превратят в пятизвездочный отель

Решение превратить здание в отель было трудным, но необходимым, поскольку в проивном случае здание разрушилось бы.

Историческое здание греческого детского дома на одном из Принцевых островов в Турции отстроят и превратят в роскошный пятизвездочный отель.

В начале XX века здесь жили сотни детей из греческой общины Константинополя, пишет Daily Mail. Само здание детдома является одним из крупнейших деревянных зданий Европы и важным памятником греческого присутствия в Турции.

История сооружения началась еще в конце XIX века. Его спроектировал франко-османский архитектор Александр Валлори. Изначально здание планировали использовать как роскошный отель "Дворец Принкипо", причем проект предусматривал даже казино. Однако разрешение на строительство казино не выдали, поэтому первоначальный замысел так и не был реализован.

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Позже здание приобрела Элени Зарифи. Она передала его Вселенскому Патриархату, после чего сооружение стало детским домом для детей из греческой общины Константинополя.

Детский дом работал с 1903 по 1964 год. После закрытия его дальнейшая судьба оказалась непростой – здание постепенно разрушалось, а отдельные части деревянной конструкции со временем обрушились.

Почему здание решили превратить в отель

В 2010 году Европейский суд по правам человека признал право собственности на историческое сооружение за Вселенским Патриархатом.

Однако восстановление огромного деревянного здания требовало значительных средств. Попытки найти финансирование для реставрации не увенчались успехом.

Патриарх Варфоломей признал, что решение превратить здание в отель было трудным, но необходимым, поскольку в проивном случае здание разрушилось бы.

Представители Вселенского Патриархата достигли соглашения с греческими и турецкими инвестиционными компаниями о реставрации и реконструкции исторического здания.После восстановления здесь планируют открыть пятизвездочный отель.

Другие новости о туризме

Как сообщал УНИАН, семейный ресторан на сицилийском острове предложил 3 месяца отпуска с бесплатным жильем и питанием, но только при одном условии. Желающих обеспечат трехразовым питанием. Однако предложение подойдет не для многих.

Также ранее был назван остров в Италии для идеального летнего отдыха. Одной из главных особенностей острова считаются его термальные источники.

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