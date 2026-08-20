США расформируют батальон БПЛА, созданный для изучения опыта войны в Украине, - WSJ

Это решение принято в рамках стратегии "возвращения к истокам".

Армия США планирует расформировать специальное подразделение ударных беспилотников, созданное в Европе в январе этого года для отработки новых подходов к ведению боевых действий и изучения уроков войны в Украине. Об этом пишет The Wall Street Journal.

"Широко разрекламированный батальон будет постепенно выведен из эксплуатации. После участия в крупных учениях в Германии в августе и сентябре подразделение представит свои результаты армии для руководства будущими экспериментами, откажется от своей роли штурмового подразделения беспилотников и переориентируется на свои основные боевые задачи в качестве воздушно-десантного пехотного батальона", – заявил представитель армии США изданию.

В чем причина

Как пишет WSJ, ликвидация передового батальона беспилотников является частью более широкой стратегии "возвращения к истокам", инициированного генералом Кристофером Ла Нивом, исполняющим обязанности начальника штаба армии, тесно связанным с министром обороны Питом Хегсетом. Батальон был ключевой инициативой предшественника Ла Нива, генерала Рэнди Джорджа, которого Хегсет уволил в апреле.

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В то же время решение о сворачивании штурмового подразделения беспилотников вызывает критику со стороны ряда военных экспертов, которые утверждают, что это замедлит продвижение армии к достижению превосходства в ведении войны с использованием беспилотников – того вида боевых действий, который кардинально изменил облик поля боя в Украине и на Ближнем Востоке.

"Украина, по сути, произвела революцию в ближнем бою. Генерал Джордж начал это понимать, и любая неудача в его действиях была бы крайне прискорбной и опасной", – сказал Майкл О’Ханлон, эксперт по обороне из Института Брукингса.

В армии США не сообщили, как планируют ускорить развитие возможностей беспилотной войны после вывода из эксплуатации батальона штурмовых беспилотников.

С тех пор как Ла Нив возглавил армию, уже был принят ряд решений, которые повлияли на военное присутствие США в Европе.

Так, под его руководством из Европы в Южную Корею переведено специализированное подразделение, которое объединяет кибербезопасность, разведку и современные системы ведения боевых действий и является важной составляющей военных возможностей армии на континенте.

Ла Нив также передал III бронетанковый корпус, базирующийся в Форт-Худе в Техасе и занимавшийся укреплением армейских сил в Европе, в состав нового Командования Западного полушария.

Украинские операторы БПЛА разгромили армию США

В начале года американские войска столкнулись с украинскими операторами беспилотников во время военных учений в Германии. Для американцев это закончилось неудачей.

Во время учений Combined Resolve украинские подразделения беспилотников без труда обнаружили и уничтожили американские войска и бронетехнику, прибывшие в рамках ротации из Форт-Худа в Техасе. Такие маневры проводятся для того, чтобы войска могли отработать реалистичные боевые условия.

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