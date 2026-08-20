В Европе появился новый лоукостер с билетами от 40 евро

Пока что авиакомпания будет обслуживать лишь восемь маршрутов, связывающих Испанию с другими странами Европы.

Новый бюджетный авиаперевозчик Fly2Galicia готовится запустить прямые рейсы из испанского Сантьяго-де-Компостела в восемь городов Европы. Как пишет Euronews, первые рейсы запланированы на 1 декабря 2026 года, когда ожидается особенно большой наплыв паломников на знаменитый путь Камино-де-Сантьяго.

По данным издания, Fly2Galicia будет выполнять рейсы из аэропорта Сантьяго–Росалия-де-Кастро в другие испанские города – Аликанте, Гранаду и Сарагосу, а также за пределы страны – в Брюссель, Прагу, Мюнхен, Венецию и Милан.

Продажа билетов уже началась. Самые дешёвые предложения предусматривают перелёт из Милана в Сантьяго от 41 евро. Билеты из Брюсселя, Праги и Венеции стоят от 51 евро, тогда как минимальная цена рейса из Мюнхена составляет 71 евро.

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В то же время есть важная особенность: как отмечает Euronews, Fly2Galicia не будет выполнять первые рейсы самостоятельно. Их должен осуществлять другой европейский авиаперевозчик, название которого пока не объявили.

Как отмечается в публикации, Сантьяго-де-Компостела – одно из интересных туристических направлений. Гостям рекомендуют посетить Старый город, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО благодаря сочетанию романского, готического, барочного и неоклассического архитектурных стилей.

Еще одним местом для путешественников назван Mercado de Abastos – рынок, где можно приобрести свежие морепродукты и местные продукты. Среди других вариантов для путешествий – близлежащие города А-Корунья и Виго, а также регион Риас-Байшас, известный своими пляжами и островами.

Новости туризма

Как писал УНИАН, путешественник Винисиус Коста назвал четыре страны Европы, которые лучше всего подходят для осеннего отдыха. Это Шотландия с ее горными пейзажами и замками, Италия с Доломитами, Словения с Юлианскими Альпами и Испания с горным хребтом Пикос-де-Европа. В каждой из этих стран можно насладиться красочной осенней природой, прохладным воздухом и живописными городками.

Также мы рассказывали, что морское существо, известное как "португальская галера", массово появилось на пляжах юго-запада Франции, что привело к более чем тысяче случаев укусов и закрытию десятков пляжей в Стране Басков. Её щупальца могут достигать 30 метров и выделяют сильный яд, вызывающий сильную боль, жжение и даже угрозу утопления.

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