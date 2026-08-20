Война пришла на любимый черноморский курорт Путина, - FT

Обычные россияне продолжают ехать на пляжи, несмотря на риски.

Сирены воздушной тревоги, перехваты дронов, пожары, топливо в воде и очереди за бензином – все это стало частью летнего отпуска для многих россиян. Черноморское побережье – одно из самых желанных летних направлений страны, но также и место расположения нефтеперерабатывающих заводов и танкерных терминалов, что делает его мишенью для регулярных украинских ударов.

Украинские военные должностные лица заявляют, что бьют только по военной и энергетической инфраструктуре России. По их словам, дроны, падающие в гражданских районах, были перехвачены ПВО или средствами радиоэлектронной борьбы прежде, чем достигли своих целей, пишет Financial Times.

Из-за дронов над головой и разливов нефти в воде число туристов снизилось на 10,8% год к году, по данным Дмитрия Богданова, председателя AMOS – ассоциации отельеров юга России. Угроза, судя по всему, отпугнула и самого известного отдыхающего региона – кремлевского диктатора Владимира Путина, у которого есть официальная резиденция в Сочи, а также, как утверждается, роскошный дворец, построенный для его личного пользования недалеко от Геленджика, заявляют журналисты.

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В материале сообщается, что Путин посещал Сочи 24 раза в 2021 году, последнем году перед полномасштабным вторжением в Украину, но лишь дважды в 2024-м и 2025-м, согласно сайту Кремля. Последний раз он появлялся на публике в Сочи в октябре прошлого года и с тех пор в основном ограничивался Москвой и Санкт-Петербургом, а также ещё одной резиденцией на озере Валдай на севере России.

В преддверии парламентских выборов в следующем месяце Путин активизировал поездки по регионам, но большую их часть провёл к востоку от Урала – вне досягаемости украинских дронов, пишет СМИ. Но рядовые россияне продолжают приезжать. Пляжи и приморские кафе на черноморском побережье по-прежнему переполнены – это подчеркивает, насколько повседневная жизнь и война все больше переплетаются в России на пятом году продолжающейся войны.

К примеру, один менеджер из Воронежа приехал в Сочи в июне со своей дочерью дошкольного возраста. Обеспокоенные загрязнением воды и атаками дронов, они избегали моря и вместо этого купались в бассейне отеля. Поездка была далека от идеальной, но у Алексея было мало вариантов: его работодатель теперь классифицируется как часть военно-промышленного комплекса, и, как и растущее число россиян, ему запрещено покидать страну.

Капитан туристического катера в Архипо-Осиповке в комментарии FT отметил, что до смертоносного инцидента на пляже в этом месяце "сирены почти никогда не включались"; теперь они воют "по несколько раз в день". Отдыхающие на пляже выглядят по большей части невозмутимыми при тревогах – мало кто ищет укрытие, когда они звучат.

Одна владелица гостевого дома в Кабардинке, еще одном черноморском курорте Краснодарского края, заявила, что бронирования на это лето у нее якобы держатся на уровне прошлого года, и некоторые люди "даже не спрашивали, как тут обстоят дела". Даже после удара по пляжу в Архипо-Осиповке она получила лишь две отмены.

Где отдыхают россияне

СМИ пишет, что более 65% из 146 миллионов жителей России никогда не были за границей, а 30% никогда не покидали свой родной регион, согласно недавним данным опросов. После того как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году, многие западные страны прекратили выдавать россиянам туристические визы, авиакомпании приостановили рейсы, а даже международные платежи по российской карте стали невозможны.

Теперь более 80% поездок россиян приходится на внутренний туризм, по данным Ostrovok, одного из ведущих российских операторов бронирования отдыха. На Краснодарский край приходится 11% всех бронирований. Но этот участок побережья также стал магнитом для украинских дронов.

Удары Украины

К примеру, в Новороссийске расположен важнейший порт для экспорта нефти и конечная точка трубопровода КТК, по которому идет 80% экспорта нефти Казахстана. В соседнем Туапсе находится один из крупнейших НПЗ России, значительную часть мощностей которого Украина уничтожила этой весной. Удары также вызвали два крупных разлива нефти, черные следы которых видны в морской воде даже на спутниковых снимках.

Пляжи в Анапе – курорте советской эпохи, вдоль мелководного побережья которого выстроились летние лагеря, – были закрыты после того, как в 2024 году в Азовском море затонул нефтяной танкер. Волонтёры помогали очищать береговую линию, которая вновь открылась лишь в июне после того, как власти завезли сотни тысяч тонн нового песка. Но экологи опасаются, что мазут все ещё может залегать под ним.

Разливы и атаки дронов ударили по туризму. Некоторые отели зафиксировали снижение бронирований до 20%, тогда как бронирования билетов в Сочи – главный аэропорт, обслуживающий черноморские курорты России, упали на 40% год к году, по данным человека, имеющего доступ к данным крупнейшей российской платформы бронирования отдыха.

Во временно оккупированном Крыму, в свою очередь, топливо, вода и электричество нормируются по правилам чрезвычайного положения на фоне частых украинских ударов. У россиян, ищущих внутренний пляжный отдых у теплого моря, мало альтернатив, подчеркивают журналисты.

Другие новости об ударах Украины по России

Ранее УНИАН сообщал, что дроны поразили один из крупнейших НПЗ России в Татарстане и ключевой энергоузел в Крыму. В промзоне Нижнекамска, в том числе, находятся нефтеперерабатывающий комплекс АО "ТАНЕКО" (Татнефть), НПЗ АО "ТАИФ-НК", ПАО "Нижнекамскнефтехим" и другие предприятия.

Кроме того, мы также рассказывали, что Украине проще устроить полный блэкаут в России. Даже удары Сил обороны по российским трансформаторам способны привести к блэкаутам в России зимой.

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