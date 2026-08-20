Метеорит пробил крышу дома: через два года ученые совершили неожиданное открытие

Ученые исследовали метеорит, пробивший крышу дома: он оказался переполнен аминокислотами.

В метеорите, упавшем в 2024 году на территории американского города Хиллсборо, ученые обнаружили сотни аминокислот. При этом на Земле для существования известных форм жизни используется лишь 22 таких соединения.

Как пишет hvg, аминокислоты считаются основными строительными блоками белков и играют важную роль в существовании жизни. От грибов и растений до животных и человека – все известные земные организмы используют ограниченный набор из 22 аминокислот. Однако, как показывают исследования космических объектов, во Вселенной существует значительно больше подобных молекул.

Одним из самых известных примеров стал метеорит Мерчисон, упавший в Австралии в 1969 году. В нем исследователи обнаружили 92 аминокислоты, причем только 19 из них были известны как встречающиеся на Земле.

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Похожая история произошла 16 июля 2024 года. В дневном небе над штатом Нью-Йорк пролетел яркий огненный шар. Хотя большая часть метеороида разрушилась в атмосфере, фрагмент весом около 1,35 килограмма достиг поверхности и пробил крышу дома в Хиллсборо.

Последующее исследование космического камня принесло неожиданные результаты. В нем обнаружили огромное количество аминокислот – в общей сложности речь идет о нескольких сотнях соединений, большинство которых не встречается на нашей планете. Благодаря новым находкам число известных науке аминокислот приблизилось к 500.

Ученые считают, что многие внеземные аминокислоты могут формироваться прямо в космосе – например, в ледяных оболочках межзвездных пылевых частиц. Вода, угарный газ и аммиак под воздействием космического излучения и ультрафиолета способны вступать в химические реакции и образовывать более сложные молекулы.

Однако аминокислоты в метеорите из Хиллсборо, вероятно, возникли другим путем. Исследователи предполагают, что для их образования ключевую роль сыграла вода еще на раннем этапе существования родительского небесного тела, от которого позже отделился этот космический камень.

Почему из огромного разнообразия известных аминокислот жизнь на Земле использует лишь небольшую часть, ученые пока не знают. Но находка показывает, что в космосе может существовать множество еще неизвестных сложных молекул – и они способны помочь раскрыть одну из главных загадок науки: как и где зародились строительные блоки жизни.

Напомним, ранее сообщалось, что метеориты в Антарктиде находят очень часто. И дело совсем не в том, что они там чаще падают. Все дело в географических и погодных особенностях континента, поскольку лед и ветер - самые эффективные природные сортировочные машины.

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