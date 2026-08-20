Туристы, одержимые поисками выпечки, 'наводнили' живописное место в горах

Некоторые просыпались на рассвете или ночевали в палатках, чтобы успеть купить свежеиспеченный крапфен.

Сотни людей наводнили горную хижину в итальянских Доломитах не ради панорамных видов, а в поисках сливочной выпечки, что вновь разожгло дискуссию о туризме, движимом социальными сетями. Об этом пишет The Guardian.

Посетители массово отправились в приют Фридриха Августа, расположенный на высоте 2300 метров над уровнем моря, между перевалами Коль Роделла и Селла в долине Валь-ди-Фасса. По сообщениям, некоторые просыпались на рассвете или ночевали в палатках, чтобы успеть купить свежеиспеченный крапфен - традиционную немецкую выпечку, похожую на пончик, - пока он не закончился.

Отмечается, что их заманили фуд-блогеры, которые в видеороликах рекламировали выпечку, стоящую до 4 евро, поедая её на фоне Доломитов, что вызвало огромные очереди вдоль узкой тропы, ведущей к приюту.

Видео дня

Очереди, вместо того чтобы отпугнуть толпы, лишь привлекли еще больше людей после того, как фотографии этих мест широко распространились в интернете.

"Мы приехали только ради этого", - сказал один посетитель Rai News, а другой сказал, что его привлек пост о крапфенах в Instagram, сопровождаемый "божественной музыкой".

Сотрудник приюта, пожелавший остаться анонимным, сказал, что они готовят эти пирожные уже 30 лет без лишней суеты, и обвинил инфлюенсеров в создании "хаотичной" ситуации:

"Нам это не нравится".

Не нравится и ассоциациям, представляющим итальянские горные города. Проблема не в крапфенах, сказали они, а в алгоритмах, разрушающих горную среду, направляя толпы в живописные места.

"Горы - это не игровая площадка", - заявил Марко Буссоне, президент Uncem, национального союза горных общин.

Франческо Аббрускато, президент венецианского отделения Итальянского альпийского клуба, сказал, что ориентированный на имидж туризм подрывает истинный дух гор.

"Главная проблема - это те, кто посещает горы, не зная их и не уважая их. Еще пять-шесть лет назад мы не наблюдали чрезмерного туризма в отдельных местах или в определенные моменты в Доломитах. Теперь есть знаковые места, где уже невозможно оценить красоту, потому что нас окружают десятки людей, которые делают селфи и находятся там только ради этого", - сказал он.

Новости туризма

Исследование французской компании IFOP показало, что с середины 2000-х по 2019 год среднее число женщин в Европе, которые регулярно загорают топлесс на пляже, сократилось на 10%.

Из всех исследованных стран, на испанских пляжах наблюдался самый высокий ежегодный процент загорания топлесс и наименьший спад - однако, произошёл явный демографический сдвиг.

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