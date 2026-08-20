По ее словам, ответственность за вспышку и затягивание "украинского кризиса" якобы полностью лежит на Соединенных Штатах и ​​Западе.

Ким Ё Чжон, сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, опровергла заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Пхеньян планирует направить в Россию до 50 000 дополнительных военнослужащих для борьбы на стороне своего союзника. Об этом пишет Reuters.

Ким Ё Чжон, высокопоставленный чиновник правящей партии Северной Кореи, заявила, что оценка Зеленского якобы "безосновательна" и "самопроизведена".

По ее словам, ответственность за вспышку и затягивание "украинского кризиса" якобы полностью лежит на Соединенных Штатах и ​​Западе.

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Ким Ё Чжон также заявила, что "враждебная политика" США в отношении Северной Кореи не изменилась, несмотря на распоряжение президента Дональда Трампа существенно сократить участие США в совместных военных учениях с Южной Кореей.

Она сказала, что, хотя отношения между лидерами Соединенных Штатов и Северной Кореи "действительно прекрасные", Вашингтон по-прежнему проводит учения с Сеулом и угрожает национальной безопасности Пхеньяна.

Она добавила, что ей ничего не известно о каких-либо недавних контактах между лидерами двух стран. Трамп заявил, что получил ответ от Кима после сокращения масштабов американских учений с Сеулом и назвал Северную Корею "не представляющей угрозы и уважительной".

Помощь КНДР для РФ

В 2024 году Северная Корея направила в Курскую область России около 14 000 военнослужащих в рамках всеобъемлющего договора о стратегическом партнерстве, заключенного во время визита президента России Владимира Путина в Пхеньян в июне 2024 года.

По данным украинских и независимых оценок, Пхеньян также поставил России миллионы артиллерийских и минометных снарядов, баллистических ракет, дальнобойной артиллерии и реактивных систем залпового огня.

При этом эксперты сомневаются, что усиление российской армии с помощью солдат из КНДР существенно повлияет на ход войны.

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