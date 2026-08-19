Завтра в Киев вернется 30-градусная жара

Осадков в столице 20 августа не ожидается.

С четверга, 20 августа, в Киеве станет жарче. После непродолжительного похолодания температура в столице снова поднимется до "тридцаток". Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью ожидается +15°...+16°, а днем воздух в столице прогреется до +28°...+30°. Будет ясно, сухо и практически безоблачно, только по области могут пройти локальные и кратковременные дожди.

Ветер ожидается 7-12 м/с. Атмосферное давление 744-746 мм ртутного столба.

Видео дня

Во Львове в четверг будет ясно. Ночью +17°, днем +29°.

В Луцке будет переменная облачность, ночью +16°, днем +29°, возможен дождь.

В Ровно завтра переменная облачность, ночью +17°, днем +29°, возможен дождь.

В Тернополе 20 августа ночью +16°, днем +30°, ясно.

В Хмельницком в течение дня будет ясно, ночью +15°, днем +29°.

В Ивано-Франковске будет переменная облачность, ночью +15°, днем +30°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +19°, днем будет +32°, ясно.

В Черновцах в четверг - ясно, ночью +17°, днем +33°.

В Виннице завтра будет +16°...+29°, ясно.

В Житомире в четверг ночью +16°, днем +29°, ясно.

В Чернигове столбики термометров покажут +14°...+28°, переменная облачность.

В Черкассах завтра ночью +15°, днем +29°, ясно.

В Кропивницком температура ночью будет +15°, днем +30°, ясно.

В Полтаве - ясно, температура воздуха +15°...+28°.

В Одессе 20 августа - переменная облачность, температура ночью +21°, днем +26°.

В Херсоне в четверг ночью будет +17°, днем +29°, ясно.

В Николаеве завтра будет переменная облачность, ночью +18°, днем +28°.

В Запорожье температура ночью +15°, днем +27°, ясно.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +13°, а днем +26°, ясно.

В Харькове - ясно, температура ночью +14°, днем +27°.

В Днепре температура ночью будет +15°, днем +27°, ясно.

В Симферополе в четверг будет ясно, +14°...+28°.

В Краматорске завтра будет ясно, температура ночью +11°, днем +28°.

В Северодонецке - ясно, температура ночью +13°, днем +28°.

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