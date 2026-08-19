Завтра в Киев вернется 30-градусная жара

С четверга, 20 августа, в Киеве станет жарче. После непродолжительного похолодания температура в столице снова поднимется до "тридцаток". Об этом сообщает Погода УНИАН.
Ночью ожидается +15°...+16°, а днем воздух в столице прогреется до +28°...+30°. Будет ясно, сухо и практически безоблачно, только по области могут пройти локальные и кратковременные дожди.
Ветер ожидается 7-12 м/с. Атмосферное давление 744-746 мм ртутного столба.
Погода 20 августа
Во Львове в четверг будет ясно. Ночью +17°, днем +29°.
В Луцке будет переменная облачность, ночью +16°, днем +29°, возможен дождь.
В Ровно завтра переменная облачность, ночью +17°, днем +29°, возможен дождь.
В Тернополе 20 августа ночью +16°, днем +30°, ясно.
В Хмельницком в течение дня будет ясно, ночью +15°, днем +29°.
В Ивано-Франковске будет переменная облачность, ночью +15°, днем +30°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +19°, днем будет +32°, ясно.
В Черновцах в четверг - ясно, ночью +17°, днем +33°.
В Виннице завтра будет +16°...+29°, ясно.
В Житомире в четверг ночью +16°, днем +29°, ясно.
В Чернигове столбики термометров покажут +14°...+28°, переменная облачность.
В Черкассах завтра ночью +15°, днем +29°, ясно.
В Кропивницком температура ночью будет +15°, днем +30°, ясно.
В Полтаве - ясно, температура воздуха +15°...+28°.
В Одессе 20 августа - переменная облачность, температура ночью +21°, днем +26°.
В Херсоне в четверг ночью будет +17°, днем +29°, ясно.
В Николаеве завтра будет переменная облачность, ночью +18°, днем +28°.
В Запорожье температура ночью +15°, днем +27°, ясно.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +13°, а днем +26°, ясно.
В Харькове - ясно, температура ночью +14°, днем +27°.
В Днепре температура ночью будет +15°, днем +27°, ясно.
В Симферополе в четверг будет ясно, +14°...+28°.
В Краматорске завтра будет ясно, температура ночью +11°, днем +28°.
В Северодонецке - ясно, температура ночью +13°, днем +28°.