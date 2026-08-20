РФ массированно атаковала Киев баллистическими ракетами

Мониторинговые каналы сообщили о взлёте стратегических бомбардировщиков ТУ-95МС.

Российские оккупанты в ночь на 20 августа массированно атаковали Киев баллистическими ракетами и гиперзвуковыми ракетами "Циркон": в городе и области раздались громкие взрывы. Об этом сообщили мэр Киева Виталий Кличко и Воздушные силы в соцсетях.

Обновлено 00:35. По предварительной информации Кличко, в Соломенском районе люди заблокированы в укрытии. В Святошинском районе горят складские помещения.

Обновлено 00:31. Виталий Кличко сообщает, что в Соломенском районе повреждено помещение детской больницы.

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В Соломенском районе Киева повреждено пятиэтажное жилое здание. Информация о пострадавших в результате удара РФ уточняется, сообщает КМВА.

Мэр Киева Кличко сообщает, что в Святошинском районе удар пришелся по территории нежилой застройки, в Дарницком горят нежилые помещения.

"Взрывы в столице. Киев подвергается баллистической атаке. Находитесь в укрытиях!", - написал Кличко.

Ранее в Воздушных силах предупредили об угрозе баллистического оружия с севера и северо-востока. Мониторинговые каналы сообщили о взлете стратегических бомбардировщиков ТУ-95МС.

Удары РФ по Украине

Военные армии РФ атаковали Житомир реактивными дронами, зафиксировано попадание в здание Главного управления Национальной полиции.

По данным и.о. главы Нацполиции Максима Цуцкиридзе, в результате удара погибли двое полицейских, по меньшей мере 20 человек пострадали.

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