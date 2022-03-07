Из города попытаются продолжить эвакуировать женщин, детей и стариков.

Часть города Ирпень Киевской области захватили оккупанты, а другая часть сражается с противником.

Сегодня попытаются продолжить эвакуацию местных жителей, поделился городской голова Ирпеня Александр Маркушин в Facebook.

"Сегодня в 10:00 состоится очередная эвакуация детей, женщин и стариков из Ирпеня. Автобусы будут ждать в Романовке (ирпенский микрорайон - УНИАН) и отвезут людей к Киевскому железнодорожному вокзалу", - написал Маркушин.

Перед этим мэр опроверг информацию о том, что Ирпень сдает свои позиции.

"Часть Ирпеня действительно захватили российские захватчики, но часть Ирпеня бьется и не сдает свои позиции! Хочу, чтобы все понимали - это официальная информация", - отметил Маркушин.

Как сообщал УНИАН, жители города Ирпень более трех суток находятся без света, воды и тепла, оккупанты запретили горожанам выходить из домов.

6 марта оккупанты открыли огонь во время эвакуации из Ирпеня, погибли восемь человек.

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