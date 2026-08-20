Моря в Европе 'закипают': ученые заговорили о тревожных изменениях

Под угрозой находятся морские обитатели и рыболовство.

Этим летом европейские моря столкнулись с сильным потеплением. Согласно исследованию международной группы World Weather Attribution, изменение климата повысило температуру Средиземного моря примерно на 2 градуса. Как сообщает Wion, в водах Западной Европы дополнительное потепление составило около 1,3–1,4°C.

По словам ученых, от Атлантики у побережья Ирландии до Средиземного моря европейские воды переживают тревожный скачок температуры.

Под угрозой – экосистемы и рыболовство

Проблема заключается не только в том, что вода становится теплее. Морские волны жары могут выводить животных и растения за пределы привычных для них температурных условий. В результате меняются целые экосистемы, а последствия могут затронуть и рыболовство.

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Ученые уже фиксируют серьезное воздействие на морскую жизнь. Некоторые виды начинают перемещаться на север, в более прохладные воды. Это способно нарушить пищевые цепочки и изменить привычный состав морских экосистем.

При этом для серьезного ущерба иногда достаточно даже небольшого повышения температуры. Например, для коралловых рифов критическим может стать потепление всего примерно на 1 градус.

Температура местами превысила норму на 6 градусов

Как сообщается, в самые жаркие две недели июля температура поверхности воды в отдельных районах Средиземного моря была более чем на 6°C выше нормы.

Морские волны жары в этом году охватили огромные территории. Они затронули около 90% Бискайского залива и побережья Пиренейского полуострова, а также примерно 80% западной части Средиземного моря.

По оценкам исследователей, без нынешнего глобального потепления, связанного с деятельностью человека, подобные экстремальные явления затронули бы лишь около 40% этих акваторий.

Последствия повышения температуры моря могут ощущаться и на суше. Более теплая вода усиливает влажность воздуха в прибрежных районах, что способно сделать периоды экстремальной жары еще более тяжелыми для людей.

Хотя теплое море может радовать отдыхающих, для жизни под водой происходящие изменения становятся все более серьезной угрозой.

Напомним, ранее сообщалось что Супер Эль-Ниньо может стать реальностью уже в ближайшее время.

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