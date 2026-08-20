Россияне атаковали продовольственные склады в Киевской области, – премьер

Спасатели продолжают тушить пожары, возникшие в результате российского нападения.

Во время массированной атаки в ночь на 20 августа российские оккупанты нанесли удары по продовольственным складам, расположенным в Борисполе. Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

"В Борисполе был нанесён удар по продовольственным складам и объектам "Красного Креста". Спасатели продолжают тушить пожары", – написал Корецкий.

Он добавил, что в настоящее время над ликвидацией последствий ночной атаки по всей стране работают 462 спасателя ГСЧС. Также для этого было задействовано 116 единиц специальной техники. По словам Корецкого, атака РФ на Киев и область длилась почти 9 часов. В частности, враг нанес удары по жилым домам и детской больнице.

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Ночная атака РФ: что известно

Напомним, в Киеве и области в результате российского удара погибли 13 человек, десятки получили ранения. 21 августа местные власти объявили в столице День траура по людям, погибшим в результате удара РФ.

Также Россия поразила в Одесской области пункт пропуска на границе с Молдовой.

В Воздушных силах отметили, что сбили 39 из 44 крылатых и авиационных ракет, при этом информация о баллистике не приводится.

Как отметил военный эксперт Иван Тимочко, особенностью ночной атаки РФ стало то, что враг применил различные типы вооружения, сделав акцент не на баллистике, а на крылатых ракетах. По мнению эксперта, это может свидетельствовать о том, что запасы баллистических ракет оккупантов могут подходить к концу.

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