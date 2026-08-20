В Одессе по конец летнего сезона открыли еще семь пляжей

Теперь в городе 47 участков считаются безопасными для посещения.

В Одессе согласовали открытие еще семи безопасных пляжей для отдыхающих. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

"Согласовали открытие еще семи пляжных участков для оздоровления в Одессе", – отметил он.

По информации чиновника, отныне в Одесской области доступно 48 безопасных для посещения участков, из них – 47 в Одессе и один – в Черноморске.

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Согласно перечню, опубликованному на сайте ОВА, список пополнили участками на пляжах "Отрада", "Ланжерон", "Аркадия", "Золотой берег", а также двумя участками на пляже "Курортный".

Кипер подчеркнул, что безопасность на пляжах остается главным приоритетом. Он призвал тех, кто находится на побережье, обязательно соблюдать правила безопасности и немедленно направляться в укрытие в случае объявления воздушной тревоги.

Курортный сезон в Одессе: как он проходит в этом году

Еще в мае глава Одесской ОВА Олег Кипер заявлял, что в Одессе и области летом этого года ожидается увеличение количества черноморских пляжей, которые будут официально открыты для отдыха. Разрешение на это будет предоставляться только после тщательной проверки на безопасность, соответствие санитарным нормам и наличие укрытий поблизости.

Стоит отметить, что курортный сезон в этом году проходит на фоне усиления вражеских атак на Одесскую область, в частности, на припортовую инфраструктуру. По словам представителя ВМС ВС Украины Дмитрия Плетенчука, несмотря на то, что ряд пляжей получил официальное разрешение на открытие, это не гарантирует 100-процентную безопасность.

Часто люди игнорируют сигналы воздушной тревоги и продолжают находиться на пляжах. Такие действия могут приводить даже к смертельным случаям. В частности, 23 июня во время атаки дронов на одном из центральных пляжей Одессы погибла 26-летняя отдыхающая. Также был ранен мужчина.

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