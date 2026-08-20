Силы обороны продвинулись на севере Харьковской области, – ISW

Российские оккупанты также продвигаются на отдельных участках Харьковской области.

Силы обороны Украины смогли продвинуться в районе Белого Колодца на севере Харьковской области. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что на севере Харьковской области цель российских захватчиков заключается в том, оттеснить украинские силы от международной границы для создания оборонной буферной зоны вблизи Белгородской области и приблизиться к Харькову в пределы досягаемости ствольной артиллерии.

"Украинские силы недавно продвинулись на севере Харьковской области. Геолокационные видеозаписи, обнародованные 18 августа, указывают, что украинские силы недавно продвинулись к северу от Белого Колодца (к северу от Харькова)", – говорится в отчете.

Видео дня

Как отмечают аналитики, ещё одна цель российских оккупационных войск заключается в том, чтобы пересечь реку Оскил в Харьковской области и продвигаться на запад на востоке Харьковской области и на севере Донецкой области.

При этом российские захватчики недавно продвинулись на Купянском направлении. Аналитики обратили внимание на утверждение, что 19 августа российские подразделения захватили восточную часть Кившаревки (к юго-востоку от Купянска). Российский военный блогер утверждал, что 18 и 19 августа российские захватчики продвинулись к востоку от Малой Шпаковки (это к северу от Купянска), на север и юг от Радковки (к северо-западу от Купянска) и на северо-западе Купянска.

Ситуация на фронте – последние новости

Как сообщал УНИАН, Юрий Федоренко, командир батальона беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады, считает, что может сложиться ситуация, когда у российских оккупантов будет достаточно сил, чтобы активизировать ещё одно направление – Черниговскую область, и это станет "огромной проблемой".

Ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Драпатый подвел итоги операции Сил обороны на Александровском направлении. По его словам, с января по август 2026 года украинские защитники освободили 26 населенных пунктов в этом районе.

Недавно стало известно, что Силы специальных операций (ССО) освободили от российских захватчиков село Андреевка-Клевцово в Днепропетровской области.

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