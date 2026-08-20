В Киеве 21 августа объявили Днем траура по погибшим от массированной атаки РФ

В столице и области в результате атаки РФ погибли 13 человек.

21 августа в Киеве объявлен Днем траура в память о жертвах массированной атаки РФ на украинскую столицу. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

По его словам, в этот день будут приспущены флаги на всех муниципальных зданиях города. Также рекомендовано приспустить в столице государственные флаги на зданиях государственной и частной формы собственности. Кроме того, 21 августа в Киеве будут запрещены любые развлекательные мероприятия.

Между тем в Офисе генерального прокурора сообщают, что в результате вражеской атаки в Киеве погибли 12 человек. Еще один человек погиб в Киевской области. Общее число пострадавших возросло до 40, из них, в частности, двое – сотрудники полиции.

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В Киеве последствия атаки зафиксированы в Соломенском, Святошинском и Дарницком районах. В частности, повреждены как минимум 17 многоэтажных домов. Один из девятиэтажных домов получил значительные разрушения верхних этажей. Также в результате удара повреждены школа, детский сад, детская больница, общежитие, складские помещения, магазины, гаражи и АЗС.

"Под процессуальным руководством прокуроров начаты досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений – по ч. 1, ч. 2 ст. 438 УК Украины. В Киеве расследование проводят следователи ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области. Прокуроры совместно со следователями, спасателями и другими службами работают на местах попаданий, фиксируют последствия атаки, повреждения и собирают доказательства военных преступлений. Окончательное число погибших, пострадавших и масштабы разрушений уточняются", – добавили в Офисе генерального прокурора.

В Соломенском районе Киева в результате российской атаки погибли восемь человек, сообщил глава РГА Сергей Мовенко. По его словам, в результате вражеского удара в районе повреждены жилые дома, учебные заведения, медицинские учреждения и объекты бизнеса. Также зафиксированы значительные повреждения транспортных средств.

Обстрелы со стороны РФ: другие важные новости

Напомним, днем 19 августа российские оккупанты нанесли удар по зданию полиции в Житомире. В результате вражеских атак двое полицейских погибли, еще два десятка получили ранения.

В тот же день враг атаковал маршрутку в Херсоне, которая перевозила пассажиров. Четверо человек погибли, ещё пятеро, в том числе водитель автобуса, получили ранения.

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