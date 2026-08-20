Дроны поразили один из крупнейших НПЗ России в Татарстане и ключевой энергоузел в Крыму

Дроны атаковали подстанцию "Тамань", которая является одним из ключевых узлов энергомоста в Крым.

20 августа украинские беспилотники атаковали Нижнекамск в Татарстане, под ударом оказался местный нефтеперерабатывающий завод – один из крупнейших в России.

Как пишет Astra, на видео запечатлена попытка сбить один из дронов – возле автомобильной газозаправочной станции (АГЗС) "ЭктоГаз". Взрыв прогремел рядом с дроном. Но он продолжил полет в сторону местной промзоны.

В промзоне Нижнекамска, в том числе, находятся нефтеперерабатывающий комплекс АО "ТАНЕКО" (Татнефть), НПЗ АО "ТАИФ-НК", ПАО "Нижнекамскнефтехим" и другие предприятия.

Видео дня

Как пишет Exilenova+, в Нижнекамске сообщают о погибших на НПЗ "ТАНЕКО". По предварительным данным, погибли 12 человек.

Атаку также подтвердила украинская оборонная компания Fire Point.

"Силы обороны Украины нанесли удар по НПЗ ТАНЕКО в Нижнекамске с помощью украинских БПЛА "FP-1"", – говорится в сообщении.

В компании отмечают, что ТАНЕКО – один из крупнейших нефтеперерабатывающих комплексов РФ с проектной мощностью более 16 млн тонн нефти в год. Предприятие производит дизельное и авиационное топливо, бензин и широкий спектр других нефтепродуктов.

Под ударом также оказались Крым и Краснодарский край

20 августа дроны атаковали подстанцию "Тамань", которая является одним из ключевых узлов энергомоста в Крым.

По данным Supernova+, под ударом оказались нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" и подстанция "Тамань" напряжением 500 кВ в Краснодарском крае.

Как пишет "Крымский ветер", после взрывов по всему Крыму отключилось электричество. Сейчас электроснабжение начали восстанавливать, но не везде. Проблемы с электричеством, в частности, в Симферополе, Джанкое и Евпатории.

Также отмечается, что пожар зафиксирован на военном аэродроме "Приморско-Охтарск" в Краснодарском крае России. С 2023 года этот аэродром используется для запуска "шахидов" по Украине.

Атаки по России – результаты

После удара в ночь на 16 августа по предприятию "Комбинат Каменский" в Ростовской области РФ подтверждено уничтожение двух и повреждение четырёх цехов по производству взрывчатых веществ и порохов. Это предприятие производит твёрдое ракетное топливо для боеприпасов реактивных систем залпового огня "Ураган", "Смерч" и "Торнадо-С", а также для ряда ракетных систем и авиационных средств поражения.

Также на днях Силы обороны Украины атаковали объекты в Новороссийске, среди которых были носители "Калибров" – "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен".

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