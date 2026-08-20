Закроются ли 'Сильпо' и АТБ: ответ Минагро

Министр рассказал, грозит ли Украине дефицит продуктов.

После целенаправленных атак российских оккупантов на распределительные центры и потерь значительных объемов продукции ситуация в продуктовых сетях действительно сложная. Однако дефицита товаров нет – возможны лишь краткосрочные перебои с поставками в магазины.

Об этом сообщил министр аграрной политики Тарас Высоцкий во время брифинга, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН о возможности закрытия торговых сетей и дефиците товаров в Украине.

"На сегодняшний день имеющихся мощностей по производству продукции в Украине более чем достаточно для того, чтобы покрыть внутреннее потребление по каждому из базовых продуктов. Сложность заключается в том, что действительно могут возникать краткосрочные перебои с доставкой, поскольку приходится менять логистику. Формат меняется, в том числе в сторону максимально прямой развозки", – рассказал Высоцкий.

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По его словам, ассортимент товаров будет меньше, однако сами товары будут.

"Есть ли угроза того, что в принципе возникнет физический дефицит продукции? Такой угрозы нет. Есть ли вероятность, что ассортимент может быть сокращен? Да, такая вероятность есть. Но при этом продукция все равно будет доступна в каждом населенном пункте в той или иной форме. Может быть краткосрочное отсутствие такого широкого выбора, к которому привыкли потребители", – объясняет министр.

Пока нельзя сказать, какие категории товаров пострадали больше всего.

"Здесь нет какой-то конкретной продукции, потому что в распределительном центре было всё: от, условно говоря, воды с длительным сроком хранения до скоропортящихся продуктов. Поэтому сейчас нельзя выделить какую-то конкретную продукцию. Просто определенные запасы были уничтожены, и теперь требуется время на их перераспределение", – подытожил Высоцкий.

Россия бьет по логистическим центрам продуктовых сетей в Украине – главные новости

19 августа председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев сообщил, что ряд крупных компаний, в частности продуктовые сети "Сильпо" и АТБ, находятся на грани остановки работы.

Следует отметить, что в результате массированной ракетной атаки российских оккупантов в ночь на 5 августа масштабным разрушениям подверглись логистический центр сети супермаркетов Novus и два распределительных центра "Сильпо".

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