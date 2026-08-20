В Украине подорожал евро: курс валют в банках и обменниках сегодня

Продать доллар можно в среднем по курсу 44,52 грн, а евро – 51,69 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 20 августа, снизился на 4 копейки и составляет 44,99 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,52 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 25 копеек и составляет 52,40 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,69 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменных пунктах Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 44,87 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 44,77 гривни. Курс наличных евро в обменных пунктах сегодня составляет 52,20 грн/евро, а курс продажи – 51,91 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на 20 августа официальный курс доллара к гривне на уровне 44,70 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 8 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

По отношению к евро гривня несколько ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 51,87 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 4 копейки.

Глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине, экономист Андрей Забловский считает, что сейчас подходящее время для покупки валюты, но многое зависит от цели. По его словам, наличный доллар является основной гарантией безопасности сбережений, и это делает покупку валюты сейчас безопасным долгосрочным шагом, который, впрочем, не приносит высоких процентов.

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