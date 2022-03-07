В городе Ирпень (находится под Киевом) оккупанты запретили жителям выходить из жилья.
Населенный пункт более трех суток остается без тепла, воды и света, говорится на странице в Facebook Генштаба Вооруженных сил Украины.
По его данным, к Ирпеню нет подвоза воды и еды.
"….город Ирпень остается лишенным света, воды и тепла более трех суток, подвоза еды и воды нет, оккупанты запретили горожанам выходить из дома...", - говорится в сообщении.
Напомним, 24 февраля рано утром войска России ворвалась на территорию Украины. Позже Верховная Рада поддержала введение в Украине военного положения.
Враг атаковал военные объекты, а потом использовал различное вооружение и авиацию против мирных населенных пунктов, в частности, не раз был обстрелян Ирпень.
6 марта российские войска открыли огонь по мирным людям при попытке эвакуации из Ирпеня. По официальным данным, погибли восемь человек, в том числе двое маленьких детей. Журналисты узнали, что противник совершил обстрел из минометов.