В янтаре нашли жука возрастом 100 миллионов лет: он имеет уникальную структуру

Ископаемое получило название Icaroramus perisi и представляет собой новый род жуков-лампирид.

В ходе исследования был обнаружен удивительно хорошо сохранившийся ископаемый жук возрастом 100 миллионов лет, обладающий как полностью неповрежденным светоизлучающим органом, так и структурой, ранее не встречавшейся ученым. Об этом пишет IFLScience.

Ископаемое сохранилось в янтаре из Качина в Мьянме и относится к меловому периоду. Анализ образца показал, что он принадлежит не только к отряду Coleoptera, в который входят все жуки, но и к вымершему семейству Cretophengodidae, похожему на светлячков и их родственников.

Оно получило название Icaroramus perisi и представляет собой новый род жуков-лампирид. Но помимо способности светиться из задней части тела, исследователей больше всего заинтересовали его необычные усики.

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Интересно, что эти усики имеют 12 сегментов, и каждый сегмент имеет две пары так называемых лам, или ветвей, которые выглядят по-разному в каждой паре.

"Его 12-сегментные четырехгранные антенны представляют собой архитектуру антенн, неизвестную среди современных и ископаемых жуков", - пишут авторы исследования, которое было опубликовано в журнале Proceedings of the Royal Society B.

Считается, что эти хорошо развитые антенны использовались для поиска партнеров путем восприятия химической коммуникации через феромоны в воздухе. Возможно даже, что различные части этих необычных антенн позволяли жуку различать разные химические вещества и феромоны.

Отмечается, что у современных светлячков обычно простые антенны и световые сигналы, тогда как у Icaroamus были сложные антенны и светоизлучающие органы. Из-за этой необычной комбинации авторы считают, что свет мог использоваться в качестве защиты от хищников, а не для сигнализации о партнере и ухаживания.

Ввиду возраста окаменелости, это показывает, что на ранних этапах эволюционной истории этих насекомых световые сигналы и антенны для химического распознавания развились еще за 100 миллионов лет до появления современных насекомых.

Важно, что это вторая окаменелость, похожая на светлячка, обнаруженная в Мьянме в этом году. В мае был описан новый вид, названный Cretoluciola birmana, как представитель "настоящей окаменелости Luciolinae из среднего мелового периода".

В 2023 году также была обнаружена микрооса с настолько необычными усиками, что ей, возможно, было трудно летать. Тогда ведущий автор исследования Джордж Пойнар предположил:

"Уникальные, миниатюрные облакообразные структуры, прикрепленные к усикам, безусловно, доставляли неудобства этому крошечному паразиту".

Структура усиков, обнаруженная у Icororamus perisi, никогда не встречалась у других видов, живых или мертвых, и является уникальной для этого вида, что показывает, насколько сложной была коммуникация жуков даже в меловом периоде.

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