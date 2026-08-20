Силы обороны ночью сбили 39 из 44 крылатых и авиационных ракет, - Воздушные силы

В то же время подробностей о баллистических ракетах не приводится.

Этой ночью Российская Федерация осуществила комбинированную массированную атаку крылатыми и баллистическими ракетами. Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ в Telegram.

В частности, в ночь на 20 августа (с 18:00 19 августа) противник атаковал Киевскую область ракетами, которые летят к цели по баллистической траектории: "Оникс", "Циркон", "Искандер-М" и С-400. О количестве этих ракет не сообщается.

Также российские оккупанты запустили 36 крылатых/авиационных ракет Х-101/"Искандер-К"/Х-59, 8 крылатых ракет "Калибр" из Новороссийска, два баражующих боеприпаса "Бандероль". Еще было запущено 168 ударных БПЛА типа Shahed (почти половина из них – реактивные), "Гербера" и дроны-имитаторы типа "Пародия".

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"Основное направление удара – Киевская область!", – отмечается в сообщении.

В связи с этим воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

"По предварительным данным, по состоянию на 09:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 31 крылатая ракета Х-101/"Искандер-К"/Х-59, 8 крылатых ракет "Калибр", два барражирующих боеприпаса "Бандероль", а также 145 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербер и дроны других типов на севере, юге, востоке и в центре страны", – говорится в сообщении.

Вместе с тем зафиксированы попадания средств воздушного нападения противника в 28 точках, а также падение сбитых (обломков) в 2 точках.

В настоящее время атака продолжается, в воздушном пространстве находятся несколько вражеских БПЛА.

Массированная атака РФ – главное

Как сообщал УНИАН, в результате российской атаки в Киеве погибли 12 человек, ещё один человек погиб в Киевской области.

21 августа в Киеве объявлен Днем траура в память о жертвах массированной атаки РФ на украинскую столицу.

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