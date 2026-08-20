Военный устал от службы и ушел в СЗЧ на два года: какое решение принял суд

Сержант раскаялся, попросил вернуть его на службу, и командование согласилось принять военнослужащего обратно.

Киевский районный суд Полтавы рассмотрел дело сержанта, который самовольно покинул воинскую часть и более двух лет не выполнял обязанности военной службы.

Как говорится в постановлении суда, мужчина служил старшим боевым медиком в стрелковом батальоне, а причиной самовольного оставления части назвал нежелание терпеть трудности службы. Впоследствии он добровольно обратился в Государственное бюро расследований и заявил о готовности вернуться в армию.

Об этом стало известно из постановления суда, опубликованного в Едином государственном реестре судебных решений 19 августа.

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Военный покинул часть в 2024 году

Согласно материалам дела, сержант самовольно покинул воинскую часть 22 апреля 2024 года около 19:00. Разрешения командования на это у него не было.

В суде отметили, что мужчина покинул часть из-за нежелания терпеть трудности военной службы. После этого он уклонялся от выполнения служебных обязанностей и находился вне части по собственному усмотрению.

10 июня 2026 года военнослужащий самостоятельно явился в ГБР.

Мужчина захотел вернуться в армию

В ходе судебного разбирательства военнослужащий признал вину и раскаялся. Он заявил, что добровольно хочет продолжить военную службу, и попросил освободить его от уголовной ответственности.

Прокурор не возражал против такого решения. Кроме того, командование воинской части письменно согласилось на дальнейшую службу мужчины на вакантной должности.

Суд учел, что военнослужащий впервые совершил уголовное правонарушение по статье 407 Уголовного кодекса Украины, добровольно заявил о желании вернуться на службу, а командир согласился принять его обратно.

Суд прекратил уголовное производство

В результате суд применил положения части 5 статьи 401 Уголовного кодекса Украины и освободил военнослужащего от уголовной ответственности.

Уголовное производство в его отношении было прекращено.

После вступления постановления в законную силу мужчина должен в течение 72 часов прибыть в воинскую часть для продолжения службы. Командира обязали восстановить его на военной службе.

Постановление можно обжаловать в Полтавском апелляционном суде в течение семи дней.

Кто может вернуться на службу после самовольного ухода

В материалах суда также отмечается, что военнослужащие, совершившие самовольное отсутствие до 12 июня 2026 года, могут воспользоваться предусмотренным законом механизмом возвращения на военную службу.

В частности, через приложение "Армия+" военнослужащий может подать рапорт, выбрать новое подразделение и после согласования вернуться к исполнению служебных обязанностей.

Другие дела о самовольном оставлении части – последние новости

Ранее в Полтаве суд закрыл уголовное производство в отношении старшего лейтенанта, который около трех месяцев находился в статусе самовольного оставления части.

Старший лейтенант самовольно покинул воинскую часть 9 февраля и вернулся 9 мая, после чего заявил о готовности продолжить службу.

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