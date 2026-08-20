Россияне попали в пункт пропуска на границе с Молдовой: реакция Зеленского на атаку

В результате массированной российской атаки зафиксированы значительные разрушения в трёх регионах.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время массированной воздушной атаки российские захватчики поразили в Одесской области пункт пропуска на границе с Молдовой.

Как сообщил глава государства в Telegram, с ночи продолжаются работы украинских экстренных служб на местах российских ударов.

"Удар был массированным – россияне долго готовились и комбинировали баллистические ракеты разных типов, крылатые ракеты и дроны так, чтобы нанести как можно больший ущерб гражданской инфраструктуре. Есть разрушения в Киеве и области, в Одесской и Черниговской областях", – отметил президент.

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В частности, по его словам, в столице повреждены жилые дома, в том числе многоэтажка, где разрушены верхние этажи, а также детская больница и школа. Аварийно-спасательные работы продолжаются.

Как сообщил Зеленский, на данный момент известно, что этот российский удар унес жизни 12 человек в Киеве, есть один погибший в области. Президент выразил соболезнования всем родным и близким. Еще около 40 человек ранены.

"В Одесской области враг атаковал дронами пункт пропуска на границе с Молдовой, в Черниговской области – газовую инфраструктуру", – заявил Зеленский.

Президент отметил, что РФ не собирается думать о мире.

"К сожалению, в то время как Москва вкладывается в баллистику и эскалацию, не всегда наблюдается необходимая реакция мира на такие удары. И пока у Украины будет недостаточно средств противоракетной обороны, Россия не будет всерьёз думать о мире. Мы делаем все, чтобы защита была, и ежедневно ведется работа над программой FREYJA. Но перехватчики пока не заменить "патриотам", и они нужны каждый день. Каждая дополнительная ракета спасает жизни наших людей. Я благодарю всех, кто это понимает, ищет и находит возможности помочь", – заявил Зеленский.

Российская атака на Украину – новости

Как сообщал УНИАН, 21 августа в Киеве объявлен Днем траура в память о жертвах массированной атаки РФ на украинскую столицу.

На данный момент в Киеве и области известно о 13 погибших и не менее 40 раненых.

В Киеве последствия атаки зафиксированы в Соломенском, Святошинском и Дарницком районах. В частности, повреждены как минимум 17 многоэтажных домов. Также в результате удара повреждены школа, детский сад, детская больница, общежитие, складские помещения, магазины, гаражи и АЗС.

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