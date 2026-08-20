В 2016 году Турция намеренно затопила Airbus A300: зачем это сделали

Идея состояла в том, чтобы отвлечь дайверов от чувствительных коралловых рифов.

В 2016 году Турция преднамеренно затопила целый пассажирский авиалайнер Airbus A300 у побережья курорта Кушадасы, опустив его на глубину 23 метра. Об этом удивительном проекте местных властей рассказывает antena3.ro.

Турция и раньше топила самолеты меньшего размера, но ни один из них не достигал таких масштабов. Правительство провинции Айдын приобрело списанный Airbus A300 примерно за 270 000 турецких лир, что на тот момент было эквивалентно примерно 100 000 долларов США. Самолету потребовалось более двух часов, чтобы опуститься на глубину около 23 метров.

У Озлема Черчиоглу, тогдашнего мэра провинции Айдын, было две цели для этого проекта: превратить Кушадасы в туристический центр, специализирующийся на дайвинге, и сохранить морскую жизнь этого района.

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Идея состояла в том, что стратегически расположенный затонувший самолет может отвлечь дайверов от чувствительных природных зон, одновременно обеспечивая местную экономику новой туристической достопримечательностью.

Что на самом деле происходит с затонувшим самолетом

Простое сбрасывание самолета в воду не превращает его автоматически в риф.

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Science of the Total Environment, изучало предпочтения дайверов-любителей. Исследование показало, что большинство из них по-прежнему предпочитают погружения в естественных местах искусственным. Только 49% участников считали искусственные рифы важными или достаточно важными для себя.

В то же время искусственный риф, созданный из списанного самолета, оказался значительно дешевле, чем строительство новой достопримечательности с нуля, и в то же время предлагал захватывающую историю.

Ранее УНИАН рассказывал, что на границе Сербии и Румынии из обмелевшего Дуная показались останки немецких военных кораблей времен Второй мировой войны. Некоторые из них до сих пор могут содержать оружие. Эти суда были намеренно затоплены отступавшими немецкими войсками.

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