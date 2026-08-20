Самолет ВВС США развернулся возле Антарктиды из-за российской ракеты

Россия предупредила Новую Зеландию о запланированном запуске ракеты, после чего американский C-17 развернулся и вернулся в Крайстчерч.

Военно-транспортный самолет ВВС США C-17 Globemaster, следовавший из Новой Зеландии в Антарктиду, был вынужден вернуться в Крайстчерч после предупреждения о потенциально опасной активности в воздушном пространстве. Причиной стало сообщение России о запланированном запуске ракеты, пишет The Hill.

Самолет с позывным ICE28 вылетел из Крайстчерча около 9:00 по местному времени. Однако менее чем через три часа он развернулся и взял курс обратно на новозеландский аэродром.

Причиной стало специальное уведомление для пилотов NOTAM, выпущенное Управлением гражданской авиации Новой Зеландии.

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Сначала новозеландские власти сообщили лишь о потенциально опасной деятельности, ставшей причиной появления NOTAM. Впоследствии выяснилось, что российское агентство воздушного транспорта уведомило Новую Зеландию о запланированном запуске ракеты.

"Российское агентство воздушного движения уведомило нас о запланированном запуске ракеты и связанной с ним потенциальной опасности для международного воздушного пространства в пределах Океанического района полётной информации Новой Зеландии", – заявили в новозеландском Управлении гражданской авиации.

В связи с этим власти создали временную опасную зону и выпустили предупреждение для операторов воздушных судов.

В то же время NOTAM не означал полного запрета на полёты над этой территорией. Авиакомпании и другие операторы самостоятельно оценивают риски и решают, стоит ли пролетать через указанную зону.

Опасная зона охватывает огромную территорию

Речь идет об океаническом районе полётной информации Новой Зеландии. Это воздушное пространство над открытым морем, за которое Новая Зеландия отвечает в рамках международных соглашений об управлении воздушным движением.

По данным новозеландской службы управления воздушным движением, этот район занимает около 30 миллионов квадратных километров. Он охватывает значительную часть южной части Тихого океана, Южный океан и Тасманово море.

Самолет выполнял регулярный антарктический рейс

C-17 направлялся в Антарктиду в рамках зимнего сезона полётов ВВС США. Такие рейсы используются для доставки исследователей, оборудования и других необходимых грузов перед началом летнего научного сезона.

Крайстчерч является одним из ключевых пунктов для американских и новозеландских антарктических программ. Оттуда ежегодно выполняются транспортные рейсы к исследовательским базам в Антарктиде.

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