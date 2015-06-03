Бой в районе Марьинки, Красногоровки и Донецка (фото, видео)
В районе населенных пунктов Марьинка и Красногоровка Донецкой области 3 июня идут ожесточенные бои подразделений ВСУ с напавшими на них боевиками.
Сообщения о наступлении боевиков в сопровождении российской техники начали поступать еще утром сегодняшнего дня.
Транспортное сообщение между Донецком и Мариуполем остановлено. В Петровском районе оккупированного Донецка ограничено движение общественного транспорта. Закрыты блокпосты в Курахово и Бугасе, сообщают "Новости Донбасса".
По оперативным сообщениям, также обстрелу подверглись окраины Донецка. Снаряды попали в жилые дома по улицам Крюкова, Москвиина, Соколовского.
#Донецк Текстильщик, рынок Сокол. Капец просто... pic.twitter.com/0GDONw8YyI
— Файна Донеччанка (@Ykraino4_ka) June 3, 2015
В Красногоровке возник пожар в неврологическом отделении городской больницы. Несколько снарядов попали в дома по ул. Восточная, Нахимова, Островского, в гараж по ул. 8 марта.
Также есть попадания в дома поселка Старомихайловка. Поселок граничит с Кировским районом Донецка.