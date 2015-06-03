Бой в районе Марьинки, Красногоровки и Донецка (фото, видео)

Сообщения о наступлении боевиков в сопровождении российской техники начали поступать еще утром сегодняшнего дня.

Транспортное сообщение между Донецком и Мариуполем остановлено. В Петровском районе оккупированного Донецка ограничено движение общественного транспорта. Закрыты блокпосты в Курахово и Бугасе, сообщают "Новости Донбасса".

По оперативным сообщениям, также обстрелу подверглись окраины Донецка. Снаряды попали в жилые дома по улицам Крюкова, Москвиина, Соколовского.

В Красногоровке возник пожар в неврологическом отделении городской больницы. Несколько снарядов попали в дома по ул. Восточная, Нахимова, Островского, в гараж по ул. 8 марта.

Также есть попадания в дома поселка Старомихайловка. Поселок граничит с Кировским районом Донецка.