В Киеве запустили новый маршрут речного трамвая (фоторепортаж)

Несколько десятков человек уже воспользовались новым маршрутом.

В субботу, 10 августа, в Киеве состоялось официальное открытие маршрута речного трамвая, который будет курсировать по Днепру от Подола на Оболонь.

Об этом сообщает корреспондент УНИАН.

Несколько десятков человек уже воспользовались новым маршрутом.

Как сообщал УНИАН, вечером в Киеве могут закрыть три станции метро. Вечером на стадионе "Олимпийский" состоится матч между ФК "Шахтер" и ФК "Динамо".