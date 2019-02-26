В Германии готовятся к "Розовому понедельнику" (фото)

В этом году торжественная колонна растянется на 9 километров. Традиционно, многие из 150 карнавальных повозок будут отражать злободневные политические сюжеты.

Около 500 тысяч человек 4 марта примут участие в традиционном карнавале в немецком Майнце, неотъемлемой частью программы которого вот уже почти два столетия является красочный парад в так называемый “Розовый понедельник”.

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В этом году торжественная колонна растянется на 9 километров. Традиционно, многие из 150 карнавальных повозок будут отражать злободневные политические сюжеты.

Карнавал в Майнце известен гораздо менее своего знаменитого кельнского коллеги, и к тому же менее масштабен. Но, тем не менее, это классический большой немецкий карнавал.

Пик карнавала - это шествие в "Розовый понедельник", но уже за несколько дней до этого, в городе легко можно встретить людей в карнавальных костюмах, а в немецких мастерских уже готовят иронические фигуры известных политиков.