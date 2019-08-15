Закрытая Украина. Что не так с получением украинских долгосрочных виз

Полгода назад Кабмин упростил процедуру получения долгосрочной визы для иностранцев, которые въезжают в Украину без визы. Долгосрочная виза (обозначается «D») позволяет находиться на нашей территории 90 дней, а также получить временный вид на жительство на основании, к примеру, разрешения на работу.

Упрощенные правительством правила подразумевают, что теперь, при необходимости, иностранцы могут оформить визу «D» в Департаменте консульской службы МИДа тут же, в Украине. До этого долгосрочные украинские визы можно было получить только в наших зарубежных дипломатических учреждениях.

Аналитик сектора «IТ и Телеком» независимой структуры BRDO Игорь Самоходский вспоминает, как старые правила раздражали, прежде всего, работников международных организаций, вроде ООН: «В таких учреждениях нет механизма неформальных компенсаций на получение визы работникам, поэтому сотрудники оплачивали такие ​​поездки из своего кармана». По его словам, в этой связи резиденты отдаленных государств нередко оформляли себе визы в Польше, как в ближайшей к нам европейской стране.

Официально новые правила начали действовать с 26 июня текущего года. Однако, к сожалению, по информации Самоходского, они до сих пор не работают.

Слова аналитика на практике подтверждает американец Джоел Вассерман, который свою последнюю долгосрочную украинскую визу «D» оформлял несколько недель назад в Кракове. «Это было не намного хуже той бюрократии, с которой приходится иметь дело украинцам», – отшучивается парень.

Джоелу 27 лет, в Украину он уже несколько лет приезжает как волонтер – преподает английский язык на бесплатных городских курсах для киевлян от КГГА. За визу «D-10» (волонтерская деятельность) он заплатил 182 доллара. «Чтобы приехать в Украину, американцу не нужна виза. Но для получения временного вида на жительство она необходима. Было бы проще, если бы я мог подать документы на визу в Украине», – признает Вассерман.

Юрист и управляющий партнер Юридической Фирмы «Лаудис» Катерина Тимченко обращалась в Департамент консульской службы МИДа на второй день после того, как новые правила вступили в силу. Она интересовалась возможностью оформить долгосрочную визу для свого клиента – специалиста IT-отрасли из Германии. «Но там впервые об этом слышали, были удивлены и не могли понять, какая именно виза нам нужна», – вспоминает Тимченко.

Чтобы выяснить причины такого положения дел, юрист отправила официальный запрос. Ответом МИДа она любезно поделилась с УНИАН. Так, внешнеполитическое ведомство сообщает, что, по состоянию на 27 июня, Департамент консульськой службы МИД не может на практике реализовать новые правила: «В ходе анализа утвержденных изменений, МИД выявлен ряд коллизионных норм, в том числе противоречий между имеющимися и внесенными нормами, что приводит к неоднозначности их толкования и делает невозможным практическую имплементацию изменений».

Сообщается также, что в министерстве разработали и отправили на рассмотрение компетентным органам проект другого постановления, который бы позволил урегулировать визовые процедуры. Этот проект, к примеру, предусматривает оформление долгосрочных виз иностранцам из безвизовых стран в электронном виде.

Относительно реализации упрощенных процедур получения визы «D» УНИАН 9 августа отправил в МИД и свой запрос. Ответа мы пока не получили.

Бюрократическая ловушка для иностранца

Когда Кабинет министров принимал новые правила, подчеркивалось, что такая процедура получения визы «D» улучшит деловой климат Украины и увеличит привлекательность для высококвалифицированных работников из европейских стран или США. И, прошерстив посты и комментарии в разных сообществах в социальных сетях, можно сделать выводы, что проблем в визовых процедурах хватает. Причем, трудности типичные.

Иностранцы признают, что им не хватает четкой информации. Не до конца понятно, какие документы, когда и в какой последовательности нужны. Многие пишут о том, что «без украинского языка вы потеряетесь». Плюс, плохая организация процесса подачи заявки, многочасовые ожидания, дискриминация со стороны сотрудников визовых учреждений, неисчерпаемый перечень документов для обоснования цели и условий поездки, случаи коррупции.

Чтобы сохранить время и нервы, получая долгосрочную визу или оформляя временный вид на жительство в Украине, иностранные граждане активно пользуются услугами юристов.

«Мой адвокат позаботился о документах. Процесс получения визы был для меня невероятно гладким. Я был очень удивлен», – рассказывает УНИАН американец Аэрон, получивший долгосрочную визу летом прошлого года.

Визу он оформлял в украинском посольстве в Вашингтоне. Это стоило примерно сто восемьдесят долларов.

Знаю, другие сталкиваются с реальными проблемами с получением визы и вида на жительство в Украину. Но мне повезло – мой адвокат упростил процесс максимально», – признается американка Рейчел.

Впервые долгосрочную визу в нашу страну она получила в декабре 2017 года в украинском консульстве в Нью-Йорке. Тогда это стоило чуть больше сотни долларов. По профессии Рейчел редактор технических текстов и преподаватель английского языка. В Украине она занимается как раз последнием: девушка - активный преподаватель-волонтер на упомянутых ранее курсах английского языка для населения от столичной власти.

Тридцатилетний гражданин Великобритании, журналист и редактор KyivPost Джек Лоренсон рассказывает, как счастливо живет в Украине почти три года. Омрачает его пребывание здесь только процесс получения долгосрочной визы, налогового номера и временного вида на жительство. «Это отнимает много времени из-за бюрократии, очень дорого и вообще вызывает мигрень», – признается он.

Свою последнюю украинскую визу он оформлял в марте текущего года. Как и все предыдущие – в украинском посольстве в Лондоне. Это была именно долгосрочная виза на 90 дней, необходимая для получения временного вида на жительство на основании разрешения на работу.

Журналист рассказывает, как пришел в посольство с полным пакетом документов, включая рабочие приглашения, письма, банковские выписки, медицинские справки, страховые документы: «Улыбка сошла с моего лица, когда узнал стоимость визы».

На сегодняшний день, британский журналист, который хочет работать в Украине, должен заплатить за трехмесячную визу «D-11» (работа корреспондентом или представителем иностранных средств массовой информации) восемьсот два доллара. Срочное оформление визы обойдется примерно вдвое дороже.

«Некоторые мои американские коллеги называют такую ​​сумму «ограблением средь бела дня». Они за ту же визу «D-11» платят чуть больше ста долларов», – рассказывает Лоренсон.

Получив визу, журналист имеет право подать заявление на получение временного вида на жительство. По словам Лоренсона, за последние годы сделать это стало проще. К примеру, в государственном предприятии «Документ». Но поскольку без знания украинского языка все-таки трудно разобраться в законодательных и процедурных нюансах, то с вопросами получения временного вида на жительство иностранцы также, в основном, обращаются к юристам или в сооветствующие агентства.

Лоренсон отмечает, что сложнее всего оформить разрешение на работу и получить налоговый номер. Кроме того, иностранцам практически невозможно самостоятельно найти арендодателя, который бы позволил официально зарегистрироваться в жилье на основании справки о временном виде на жительство. «Часто арендодатели отказывают в регистрации иностранцам, поэтому нужно снова обращаться за помощью к юристам», – подчеркивает он.

Согласно украинскому законодательству, иностранец обязан зарегистрировать место своего проживания в Украине в течение тридцати дней после прибытия на новое место жительства. Подразумевается, что регистрация должна давать возможность проводить банковские операции и продлевать вид на жительство. «Скажу по моему опыту, у меня не получалось открыть банковский счет в Украине. Потом уже KyivPost помог мне это сделать в банке Credit Agricole. Похоже, многие украинские банки просто не хотят открывать счета для иностранцев. Это очень сложно для иностранца даже с налоговым номером», – сетует Лоренсон.

«Украине нужно привлекать иностранных экспертов, бизнесменов и журналистов, но нынешняя иммиграционная система этому откровенно препятствует. Пришло время пересмотреть, модернизировать и максимально упростить все эти процессы. Сделать их как можно дешевле, снимая бремя документов, оцифровывая, создавая возможности делать это онлайн», – рассуждает британец.

Украина – это слишком дорого даже для британца

Лоренсон отмечает, что самые дорогие визовые сборы на сегодняшний день платят именно владельцы британских паспортов, но также признает, что двусторонние связи нужно улучшать обеим странам. Не только Украине, но и Великобритании.

Тарифные ставки консульского сбора, с учетом принципа взаимности, для британцев и вправду самые высокие. За визу «D-7» и «D-10» (участие в деятельности филиалов, отделений, представительств и других структурных ячеек общественных (неправительственных) организаций иностранных государств; культурная, образовательная, научная, спортивная, волонтерская деятельность) им нужно заплатить чуть больше трехсот долларов. За «D-13» (обучение) – примерно четыреста пятьдесят долларов.

В самой трудной финансовой ситуации оказываются смешанные украинско-британские семьи. Британский гражданин, который хочет приехать в Украину, чтобы находиться здесь со своей семьей, должен заплатить за визу даже в несколько раз больше условного британского журналиста. В 2019 году стоимость такой визы «D-14» (воссоединение семьи на основе брака) составляет две тысячи и два доллара.

Супруга британского гражданина украинка Юлия Бошер лично столкнулась с болезненной проблемой семейной миграции между Украиной и Великобританией. Девушка вспоминает, как в 2013 году, когда они только подавали на семейную визу «D» для ее мужа-англичанина, должны были заплатить около тысячи трехсот долларов (что соответствовало размеру британского визового сбора для украинцев в то время). Молодая пара влезла в долги, из которых не могла выбраться долгие месяцы. «Несколько месяцев назад мы должны были снова заплатить за визу две тысячи и два доллара, чтобы мой муж мог проживать со мной в моей стране. Все потому, что некоторое время мы жили за границей, и он потерял право на продление справки о временном виде на жительство», – говорит она.

Бошер считает, что визовый сбор в размере более двух тысяч долларов дискриминирует ее как гражданку Украины. «Мы должны заплатить огромную сумму, чтобы воссоединить семью. В это же время, граждане Украины, которые в браке с представителями многих других национальностей, платят только 65 долларов за тот же тип визы», – сетует она.

Справедливости ради стоит отметить, что такой высокий сбор Украина установила в ответ на аналогичные нормы Британии. Начиная с 2010 года правительство Великобритании почти ежегодно удваивало размер визового сбора для мигрантов, включая семейных мигрантов. К примеру, сейчас украинка или украинец, которые являются женой или мужем гражданина/гражданки или постоянного резидента Великобритании, должны заплатить чуть больше полутора тысячи фунтов (примерно 1800 долларов), чтобы получить визу на проживание со своим мужем или женой в Великобритании. А также тысячу фунтов (примерно 1200 долларов), чтобы пользоваться системой здравоохранения. Плюс, каждые два с половиной года супруги должны возобновлять визу с примерно такими же высокими сборами, пока время пребывания гражданина Украины в Великобритании не достигнет пяти лет. «Правительство Великобритании не скрывает, что хорошо зарабатывает на семейных мигрантах», – признает Бошер.

Таким образом, смешанные семьи оказываются в наиболее тяжелом положении, где бы они ни пожелали поселиться – в Великобритании или в Украине – все равно должны платить неподъемный для многих сбор.

Мигрант или инвестор? Трудности понимания по-украински

Экс-депутат, експерт в области туризма Анна Романова считает, что Украина, в принципе, остается одной из самых закрытых стран мира. Так, в визах для въезда в Украину нуждаются граждане более 120-ти государств. В том числе – граждане гораздо более богатых стран, чем мы – Австралии, Новой Зеландии, Саудовской Аравии, Бахрейна, Китая.

Более того, даже наличие визы не страхует туриста от задержаний пограничниками и необоснованных допросов в аэропорту. Романова вспоминает, как на двадцать часов задержали респектабельных владельцев индусских клиник: «Причина очень размыта – не смогли объяснить цель визита. Но как иностранец может объяснить на границе цель визита, если большинство украинских пограничников не владеют английским?».

Експерт отмечает, мол, недавно разговаривала с представителем туристической компании Саудовской Аравии. Его одного пропустили в Украину, а остальным владельцам компаний открытие виз затянули на неопределенный срок: «Их путешествие, конечно, не состоялась. Они хотели привозить в Украину группы туристов. А теперь у них одна ассоциация с Украиной – негатив и коррупция. При этом у всех саудитов, которых к нам не пустили, открыты шенгенская и британская визы».

Романова сетует, что подобные истории случаются едва ли не каждый день. Интернет пестрит рассказами, как в консульстве Украины требуют взятку или дают номер украинской фирмы, чтобы сделать «липовое» приглашение. «Конечно, серьезные иностранцы на это не соглашаются. Украина теряет миллионы долларов в виде потенциальных инвестиций и туристических расходов», – подчеркивает она.

Адвокат, партнер Expatpro law firm Василий Чередниченко обращает внимание, что отдельным категориям иностранцев получить визу в Украину нередко бывает даже сложнее, чем в США или Евросоюз. Это касается граждан стран миграционного риска. Кстати, в 2017 году список этих стран немного сократили – в новом документе их стало 70 (было 86). Исключены такие страны как Бутан, Индонезия, Таиланд, Филлипины, Ямайка, однако в списки была добавлена Российская Федерация, с которой, впрочем, визовый режим на 6 году войны у нас так и не установлен.

По словам Чередниченко, гражданам стран миграционного риска выдают визу в Украину только после получения специального согласования от Службы безопасности Украины и по результатам собеседования. Как правило, соответствующие процедуры длятся довольно долго, нередко искусственно затягиваются, достаточно часто имеют место отказы в выдаче визы.

Поэтому у иностранцев-граждан этих стран нередко нет какой-либо возможности развивать свой потенциальный бизнес в Украине. «В качестве примера приведу следующий случай: инвестор, гражданин Индии, проживавший в Катаре, основал бизнес в Украине и, имея разрешение на трудоустройство для работы директором собственной компании в Украине, получил отказ в выдаче визы типа «D» в Украине. То есть, он не может прибыть в Украину, получить вид на жительство и развивать свой бизнес», – рассказывает адвокат.

Другой показательный случай также произошел с потенциальным инвестором – гражданином Мадагаскара. Он намеревался получить визу в Украину для ознакомительного визита, чтобы оценить инвестиционный климат. В получении визы ему отказали. «Несмотря на то, что он предоставил справку из банка, подтверждающую его состояние на сумму свыше 200 тысяч евро», – подчеркивает адвокат.

«А Таиланд этому гражданину выдал визу сроком на пять лет. Поэтому сейчас он там проживает, инвестируя в развитие этой страны, а не Украины», – добавляет Чередниченко.

Позитивные сдвиги есть, но мало

В свою очередь, аналитики общественной организации «Европа без барьеров» отмечают, что за последние годы (начиная с 2014-2015) все-таки произошло несколько крупных позитивных изменений в визовой политике Украины. Введение электронной визы, открытие большого количества новых визовых центров, разрешение на проведение собеседований с помощью электронных средств связи, сокращение сроков оформления виз (десять рабочих дней – обычная виза, пять рабочих дней – срочная). «Собеседования через видеосвязь и открытие визовых центров особенно важны для стран миграционного риска, граждане которых для получения визы должны проходить собеседование в консульстве. Раньше им приходилось ездить в другую страну, если в их украинского консульства не было», – объясняет аналитик организации Павел Кравчук.

Однако, несмотря на ряд положительных изменений, остаются вопросы также к их имплементации. Последние полгода «Европа без барьеров» проводила опрос иностранцев, которые имеют опыт оформления виз в Украину, а также представителей экспертного сообщества и украинского дипломатического корпуса. Так, было получено немало негативных отзывов о работе системы электронной визы, которая не имеет никакой технической или консультационной поддержки, привязанного личного кабинета или даже системы сообщений о состоянии рассмотрения заявки.

«То есть иностранец подает заявку через электронную систему, и не получает фидбэк – не знает даже, получил визу или нет, не может это проверить, не может дозвониться в консульство, а отдельной системы или линии поддержки для электронных виз не существует», – рассказывает Кравчук.

Напомним, электронные визы Украина начала выдавать с апреля прошлого года. На сегодняшний день их оформляют гражданам из 52-х стран. С января по июнь 2019 года оформлено уже более двадцати тысяч электронных виз. Больше всего их оформляют граждане Китая, Австралии и Саудовской Аравии с целью туризма, деловых поездок и частных путешествий.

В «Европе без барьеров» убеждены: нужно ввести полноценную поддержку системы электронной визы и рассмотреть возможность введения краткосрочного безвиза для граждан определенных стран. К примеру, в Беларуси действует пятидневный «безвиз» для граждан 80-ти стран, которые прибывают через национальный аэропорт Минск.

«Еще одним хорошим ходом на пути к упрощению въезда иностранцев могло бы стать признание Украиной действующих Шенгенских виз как основания для въезда в Украину граждан третьих стран. Такую политику уже ввели у себя Грузия и Сербия, насколько мне известно, никаких проблем из-за этого они не имеют», – резюмирует Кравчук.

Эксперты, в целом, сходятся во мнении: нужно продолжать движение по направлению согласования визовой политики Украины с визовой политикой Европейского Союза. Ведь, демонстрируя свое стремление к открытости цивилизованного мира, мы не должны сами оставаться закрытой страной.

Ирина Шевченко