"Твое решение": Суркис рассказал, как Ахметов отреагировал на назначение Луческу в Динамо

Президент киевского клуба общался с коллегой из "Шахтера" после приглашения Мирчи Луческу.

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис заявил, что разговаривал с владельцем донецкого "Шахтера" Ринатом Ахметовым после того, как назначил Мирчу Луческу на пост главного тренера команды.

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Об этом президент киевлян сообщил в программе "Мага" на канале "112 Украина".

"Я разговаривал с Ринатом Леонидовичем после назначения Луческу. Он мне сказал самые главные слова: "Луческу - профессионал. Если бы я хотел придумать для своей команды мотивацию, то это самая лучшая мотивация".

У него была абсолютно нормальная реакция. Он говорит: "Это твое решение. Ты - хозяин клуба, ты вправе единолично его принимать. Если ты будешь выигрывать, тебе будут аплодировать. Если ты будешь проигрывать, как было уже не один раз, тебя будут ругать", - сказал Суркис.

Президент "Динамо" добавил, что Ахметов не должен решать судьбу Луческу, несмотря на то, что румын провел в "Шахтере" 12 лет:

"Ахметов же не папа Луческу. Он не должен его благословлять. Он должен сказать, нормально это или не нормально. То, что я услышал от него, если это было искренне: "Это будет интересно для нашего чемпионата, а для моей команды новым вызовом". Когда ты выигрываешь на протяжении четырех лет золотые медали, нужно снова искать мотивацию, чтобы выиграть и в пятый раз".

УНИАН ранее сообщал о том, что экс-игрок "Динамо" рассказал о работе в тренерском штабе Луческу.

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