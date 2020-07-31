"Это лучший учитель": экс-игрок Динамо рассказал о работе в тренерском штабе Луческу

Огнен Вукоевич стал ассистентом Мирчи Луческу в киевском "Динамо".

Бывший футболист "Динамо" Огнен Вукоевич, который вошел в тренерский штаб киевского клуба, рассказал о предстоящей работе ассистентом Мирчи Луческу.

Об этом Вукоевич сказал в интервью sportske.jutarnji.hr.

"Я буду каждый день участвовать в тренировочном процессе, на каждом этапе подготовки к матчам. Я буду анализировать и готовить тренировки, матчи, заполню пробелы в тренерских знаниях. Луческу - это лучший учитель, которого я только мог получить, это мой самый большой выигрыш", - сказал Вукоевич.

Он выразил мнение, что фаны "Динамо" примут Луческу, когда "будут хорошие результаты", а также заявил, что румынский тренер способен вывести команду на новый уровень:

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"Он отличный тренер, способен добиться желаемого результата - вывести команду в групповой этап Лиги чемпионов. "Динамо" нуждается в отличных результатах, а Луческу в этом настоящий мастер.

Также он отличный специалист по развитию молодых игроков, давайте вспомним, сколько футболистов он развил в "Шахтере". Луческу, безусловно, лучшее решение на данный момент, ведь он хорошо знаком с украинским футболом, и особенно с нашим главным конкурентом "Шахтером".

Вукоевич также поблагодарил Ассоциацию футбола Хорватии за то, что позволила ему совмещать работу в "Динамо" с должностью тренера сборной Хорватии U-20 и скаутом-селекционером в главной хорватской сборной.

"Я благодарен ассоциации, думаю, это хорошо и для меня, и для них, ведь я буду работать с таким выдающимся тренером, как Луческу, так что многому научусь и достигну прогресса".

Он выразил уверенность в том, что сможет совмещать работу в клубе и сборной, так как будет выполнять свои обязательства перед хорватской ассоциацией во время пауз в клубном футболе.

Как сообщал УНИАН, 30 июля Луческу провел свою первую тренировку в "Динамо".

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