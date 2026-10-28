Сколько стоят 100 долларов в 'ПриватБанке': курс валют на 28 октября

Курс доллара при расчетах по карте в банке составляет 45,87 грн, евро – 51,28 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 28 октября, вырос на 10 копеек и составляет 45,95 гривны за доллар. Курс евро в банке сегодня снизился на 5 копеек и составляет 51,40 гривны за евро.

При этом продать американскую валюту в банке можно по курсу 45,35 гривны, а евро – по курсу 50,40 гривны за единицу иностранной валюты.

Таким образом, купить 100 долларов в отделениях банка сегодня можно за 4595 грн. 100 евро обойдутся в 5140 грн.

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Курс доллара при расчетах по картам в "ПриватБанке" в среду остался без изменений и составляет 45,87 гривны. Курс евро при оплате картой сегодня также не изменился и составляет 51,28 гривны.

Курс валют в Украине – последние новости

Нацбанк установил на 28 октября официальный курс доллара к гривне на уровне 45,60 гривны за доллар. То есть национальная валюта ослабла на 6 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Этот показатель стал очередным историческим максимумом курса доллара в Украине (предыдущий рекорд был зафиксирован 27 октября – 45,54 гривны за доллар).

По отношению к евро гривна, в свою очередь, укрепила позиции. Официальный курс европейской валюты на среду был установлен на уровне 50,85 гривны за один евро, то есть гривна укрепилась на 10 копеек.

Курс доллара к гривне в банках 28 октября вырос на 10 копеек и составляет 46,01 гривны за доллар. Продать американскую валюту в банках можно по среднему курсу 45,40 гривны за доллар.

Средний курс евро к гривне снизился на 3 копейки и составляет 51,43 гривны за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 50,69 гривны за евро.

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