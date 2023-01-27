Тищенко отметил, что уже второй день находится в Королевстве Таиланд "вместе со специалистами по региону".

Народный депутат Украины Николай Тищенко, вокруг которого разгорелся новый скандал из-за поездки в Таиланд, утверждает, что "высшие руководители" и председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия знали о его визите в Азию. Кроме того, он намерен продолжить свою "командировку", распоряжение на которую в Верховной Раде не подписывали.

"В декабре на совещании нам, народным депутатам "СН", была поставлена задача – развитие дружеских взаимоотношений в направлении Азии и Африки. Например, во Вьетнаме украинской делегации не было с 2014 года. Так что сейчас я действительно нахожусь с командировкой в Азии. Все высшие руководители в курсе, как и председатель моей фракции. Идет война, и мы лишь выполняем приказы", – написал он в Facebook.

Тищенко напомнил, что является сопредседателем парламентской группы дружбы с Вьетнамом. При этом он отметил, что "первая остановка – Хошимин", но "в целях безопасности" он расскажет о результатах командировки по приезду в Украину.

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"В ходе более 2-недельной работы подписаны соответствующие документы", – добавил депутат.

Тищенко рассказал, что уже второй день находится в Королевстве Таиланд "вместе со специалистами по региону".

"Результат: проведена встреча с представителями королевской семьи и достигнуто важное дипломатическое согласование для поддержки Украины", – отметил он.

При этом нардеп не уточнил, что это за специалисты и о каких договоренностях идет речь. Он отметил, что далее возвращается во Вьетнам, где "также будут проведены рабочие встречи в рамках группы дружбы с моими вьетнамскими коллегами-парламентариями".

"По приказу высшего руководства азиатское направление сейчас является одним из приоритетных. В политику я пришел благодаря президенту и избирателям, все свои обещания перед которыми я выполнил. И в дальнейшем продолжу, несмотря ни на какие грязные технологии, четко выполнять поставленные Верховным Главнокомандующим задачи. И не отступлю, ведь его вектор полностью соответствует моему стремлению построить достойную страну и единую нацию", – написал Тищенко.

Он говорит, что его командировка продолжится, и он и дальше будет продолжать "налаживать дипломатические отношения на международной арене для ускорения нашей Победы".

Поездка Тищенко в Таиланд

Нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко отправился в Бангкок на встречу с украинской общиной. О "рабочей" поездке парламентарий в своих соцсетях не упоминал. При этом на днях СНБО запретил поездки нардепов за границу с негосударственной целью. После этого Николая Тищенко исключили из "Слуги народа".

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что не командировал за границу народного депутата Николая Тищенко.

В то же время председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия подчеркнул, что Тищенко самостоятельно договорился о встрече с украинской общиной в посольстве в Таиланде, хотя выехал из Украины с другой целью.

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