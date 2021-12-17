Политик заверил, что сам является "генетически настроенным украинцем".

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко, который ранее оконфузился с ценами на продукты, рассказал, что будет на его новогоднем столе. Политик назвал себя "генетически настроенным украинцем" и заявил, что без сала в Новый год никак.

Об этом народный избранник рассказал корреспондентам в кулуарах Верховной Рады, видео обнародовал Цензор.НЕТ.

По словам Тищенко, сало - пищевой индикатор украинства.

Читайте также"Ревизор 2.0": Тищенко пришел "инспектировать" новые вагоны и развеселил сеть (фото)"Я очень люблю сало. Больше всего мне нравится первый кусок. Сало на новогоднем столе будет 100%. Я генетически настроенный украинец. Всех проверяю на этот важный пищевой вкус: если ты сало не ешь - ты не украинец", - заявил нардеп.

При этом он как замглавы фракции "Слуга народа" заверил, что президент Владимир Зеленский тоже ест сало.

Тищенко и сало

У нардепа Тищенко особые отношения с популярным в Украине продуктом - салом. Ранее народный избранник оконфузился рассказом о ценах на продукты. В частности, депутат заявил, что он не видит роста цен в Украине, потому что сам он покупает гречку за 12 гривень, а сало - за 50.

После этого заявления журналисты побывали на столичном Бессарабском рынке и узнали, насколько реальные цены на продукты отличаются от тех, которые недавно озвучил нардеп-"слуга народа" Николай Тищенко.

По словам продавщиц, Тищенко на рынке покупает украинское сало стоимостью 250 гривень за килограмм, но торгуется всегда до последнего.

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Автор: Анастасия Горбачева