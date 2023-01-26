Николай Тищенко самостоятельно договорился с посольством Украины в Таиланде и решил делать встречу.

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Николай Тищенко самостоятельно договорился о встрече с украинской громадой в посольстве в Таиланде, хотя выехал из Украины с другой целью.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия во время информационного телемарафона.

"Николай Тищенко самостоятельно договорился с посольством Украины в Таиланде и решил сделать такую встречу, хотя выехал с другой целью поездки. Учитывая то, что это приобрело большой общественный резонанс, мы определили такое поведение неприемлемым", - отметил Арахамия.

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Он пояснил, что в соответствии с указом президента, ни народные избранники, ни чиновники не могут выезжать, кроме четко определенных причин. Прежде всего, такая поездка должна быть официальной командировкой.

"Хотя Тищенко уехал раньше этого указа и формально ничего не нарушил, но есть моральная часть общественного договора, который он не выполнил", - добавил глава фракции.

Скандал с поездкой Тищенко в Таиланд: подробности

23 января президент Владимир Зеленский подписал указ №27/2023, согласно которому украинские чиновники будут иметь возможность выезда за пределы Украины исключительно в служебные командировки.

На завтра, 27 января, на сайте посольства Украины в Таиланде анонсирована встреча депутата Тищенко с украинской громадой в отеле Novotel (Бангкок).

Сегодня, 26 января, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что Тищенко за границу не отправлял и распоряжение на командировку в Таиланд не подписывал.

В свою очередь председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк сообщила об исключении Тищенко из рядов партии согласно п. 9.1. 22 статьи 9 устава.