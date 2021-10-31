В сети оценили чувство юмора продавцов, потролливших "слугу".

Скандальное заявление нардепа от "Слуги народа" Николая Тищенко о ценах на продукты на рынке не прошло мимо продавцов.

Читайте такжеКоля "велюровый" и гречка по 12 гривеньТак, один из пабликов Киева опубликовал снимок с рынка, на котором возле мясных обрезков стоит табличка "Для Тищенко - 20 грн".

"На рынках Украины стали появляться специальные предложения для Коли Тищенко", — подписана фотография.

Пользователи сети оценили чувство юмора продавцов. "Ага, и гречка по 12", "Люблю юмор украинцев", "Браво", "Это прекрасно", — пишут в комментариях под снимком.

Заявление Тищенко о ценах на рынке

Ранее Тищенко попал в новый скандал, заявив, что он не видит роста цен в Украине, потому что сам он покупает гречку за 12 гривень, а сало - за 50. И все это - на столичном Бессарабском рынке.

После этого журналисты провели "рейд" по Бессарабскому рынку и выяснили, что килограмм говядины там стоит от 200 гривень, свинина - 140. Свинячьи ребра обойдутся в 130, печень - 59, антрекот – 180 гривень за килограмм. Утка обойдется в 180 гривень за килограмм, а излюбленное Тищенко сало - от 150 до 500 гривен за килограмм.

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Автор: Ольга Робейко