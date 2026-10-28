Студента мобилизовали после 'экзамена' в ТЦК: какое решение принял суд

Суд встал на сторону студента, которому отменили отсрочку после того, как он не смог ответить на вопросы об учебных дисциплинах и сдаче экзаменов.

Харьковский окружной административный суд признал незаконной мобилизацию студента, которому ТЦК отменил отсрочку из-за сомнений в том, что он действительно учится. Суд постановил восстановить отсрочку, отменить приказ о призыве и обязал воинскую часть уволить мужчину со службы, пишет "Судебно-юридическая газета".

Мужчина учился на дневной форме обучения в Харьковском политехническом профессиональном колледже и имел действующую отсрочку, что подтверждалось данными в приложении "Резерв+".

1 июля 2026 года его доставили в ТЦК в Береговом, где во время опроса он не смог назвать профильные дисциплины, объяснить порядок сдачи экзаменов и рассказать об учебном плане. После этого комиссия решила, что студент, по сути, может не учиться, отменила отсрочку и сразу же мобилизовала его.

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В суде мужчина доказал, что продолжал учиться, не был отчислен и даже был переведен на следующий курс.

Суд подчеркнул, что ТЦК не имеет полномочий оценивать успеваемость студентов или проверять знание учебной программы. Такие вопросы относятся исключительно к компетенции учебного заведения.

Кроме того, суд установил, что местная ТЦК не имела права отменять отсрочку, ранее предоставленную комиссией другого центра комплектования.

Какое решение принял суд

Решением от 13 октября 2026 года суд:

отменил решение ТЦК об аннулировании отсрочки;

признал незаконным приказ о мобилизации;

отменил приказ воинской части о зачислении мужчины;

обязал восстановить отсрочку и уволить его с военной службы.

Мобилизация в Украине – резонансные дела

Как сообщал УНИАН, украинец с тяжелыми хроническими заболеваниями пытался через суд временно обезопасить себя от мобилизации, пока продолжается рассмотрение его иска против ТЦК. Однако получить такую защиту ему не удалось.

Кроме того, Львовский окружной административный суд отказался отменить мобилизацию 58-летнего мужчины, который ссылался на хронические заболевания, необходимость ухода за пожилой матерью и нарушения во время прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК).

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