Горячий металл: цены на медь подобрались к пиковым отметкам

В этом году медь подорожала примерно на 16 % на фоне ограниченного предложения.

Медь торгуется вблизи максимального уровня за две недели, пока трейдеры готовятся к решению Федеральной резервной системы США по процентным ставкам. Об этом сообщает Bloomberg.

Во вторник цены выросли более чем на 1% на фоне общего подорожания металлов, вызванного возобновлением оптимизма относительно искусственного интеллекта, а также признаками усиления давления на предложение.

Сегодня цены на медь несколько скорректировались. В 07:25 по киевскому времени стоимость меди на Лондонской бирже металлов снизилась на 0,2% – до 14 447,50 доллара за тонну. Цены на другие металлы менялись разнонаправленно: алюминий подорожал на 0,4%, тогда как котировки цинка и никеля почти не изменились.

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В целом с начала года медь подорожала примерно на 16% из-за ограниченного предложения. Это произошло на фоне массовых поставок металла в США в ожидании новых импортных пошлин. В среду один из ключевых спредов на Лондонской бирже металлов резко вырос, что указывает на усиление краткосрочных проблем с поставками.

"С приближением конца года тарифная политика США в отношении рафинированной меди может вызвать значительную волатильность рынка, а окончательное введение этих мер, вероятно, определит дальнейшую динамику цен", – отметили в китайской брокерской компании Chaos Ternary Futures Co.

На заседании Федеральной резервной системы США, которое пройдет в среду, основное внимание будет приковано к заявлениям американского центробанка относительно перспектив экономики и инфляции.

Ожидается, что на этот раз чиновники оставят процентные ставки без изменений, однако рынки уже закладывают вероятность их повышения в декабре. Более высокая стоимость заимствований может сдерживать рост цен на металлы.

Цены на медь – другие новости

В начале недели медь продолжила дешеветь после падения на прошлой неделе на фоне усиления давления на акции компаний, связанных с ИИ.

Снижение было связано с опасениями инвесторов относительно чрезмерных затрат на инфраструктуру искусственного интеллекта. Дело в том, что медь широко используется в строительстве центров обработки данных и развитии энергетической инфраструктуры, необходимой для работы систем ИИ.

Как ранее отмечал эксперт китайской компании Guoyuan Futures Фань Жуй, распродажа акций оказывает значительное давление на все рынки металлов – от меди до золота.

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