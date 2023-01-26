Он утверждает, что не подписывал распоряжение на командировку нардепа в Таиланд.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что не командировал за границу народного депутата Николая Тищенко.

"Николая Тищенко никуда за границу не командировал. Соответственно, и распоряжение на командировку в Таиланд я как председатель Верховной Рады Украины не подписывал", - говорится в сообщении председателя парламента в Facebook.

Скандальная поездка Тищенко в Таиланд: детали

На сайте посольства Украины в Таиланде на завтра, на 27 января, анонсирована встреча депутата Николая Тищенко с украинской общиной в отеле Novotel (Бангкок). Согласно анонсу, во время встречи планируется обсуждение вопросов улучшения взаимодействия с представителями украинской общины в Королевстве Таиланд.

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Как известно, СНБО запретил чиновникам во время войны покидать Украину в частных целях. Именно после скандала с десятидневным отдыхом в Испании Алексея Симоненко уволили с должности заместителя генпрокурора.

Сегодня, 26 января, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Тищенко будет уволен с должности заместителя председателя фракции "Слуга народа" и исключен из состава фракции.

Арахамия отметил, что не будет объяснять, за что к Тищенко принимаются такие меры, но выразил надежду, что после этого "до всех окончательно дойдет, в чем заключается работа депутата воюющей страны".

Впоследствии председатель Партии Елена Шуляк заявила, что народного депутата Николая Тищенко исключили из партии "Слуга народа".