В переписке парламентарий оправдывал свою поездку в Таиланд.

Нардеп Николай Тищенко, которого сегодня исключили из "Слуги народа", заспамил чаты с коллегами подробностями своей якобы рабочей поездки в Таиланд.

Подробности появились в Telegram нардеп Алексей Гончаренко. Скриншоты переписки опубликовала и Украинская правда.

"Я здесь сам, без семьи, проездом на несколько дней", - начал Тищенко. В переписке парламентарий оправдывал свою поездку в Таиланд, где, по его словам, он ведет "титаническую работу".

Депутат возразил, что "купается в море", вместо этого подчеркнул, что руководство "Слуги народа" в курсе всех его "передвижений". Затем Тищенко пожаловался, что фракция якобы сама обязала нардепов "пахать 24/7".

По его словам, в Таиланде находятся несколько тысяч украинцев, о которых "забыли". В качестве доказательства своего "рабочего визита" Тищенко поделился фотографией с членами королевской семьи.

Тищенко в Таиланде - что известно о новом скандале

26 января стало известно о запланированной встрече Николая Тищенко с украинской общиной в Таиланде. При этом зарубежную "рабочую" поездку нардеп нигде не анонсировал.

В "Слуге народа" разобрались с депутатом оперативно - исключили его из фракции. Спикер Рады Руслан Стефанчук, в свою очередь, заявил, что не командировал Тищенко за границу.

Николай Тищенко - скандалы с участием депутата

"Слуга" Николай Тищенко неоднократно становился фигурантом громких политических скандалов в Украине. Уже во время полномасштабной войны, в июне 2022-го, Тищенко засветился на вечеринке в Чехии.

До большой войны, в 2021-м, ресторан Тищенко "Велюр" поймали на нарушении карантина. Как выяснили СМИ, заведение нардепа принимало "элитных" клиентов в ночное время. Тогда все кафе и рестораны работали ограниченное время, чтобы предотвратить распространение COVID-19.

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