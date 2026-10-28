Россия может не разрешить жителям Олешек вернуться в Украину, – ISW

Соглашение об ограниченном прекращении огня не определяет, как российские власти должны относиться к жителям Олешек.

Одной из главных проблем операции по эвакуации в Олешках Херсонской области является то, что до сих пор неясно, как российские власти будут относиться к украинцам и предоставят ли им свободу выбора вернуться на территорию, контролируемую украинским правительством. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что российский диктатор Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стьоре 27 октября конкретно назвал Олешки "российским поселением", несмотря на то, что согласно международному праву и российским договорам, признающим международно признанные границы Украины, Олешки остаются украинской территорией под российской военной оккупацией.

Источники, осведомленные о переговорах по поводу ограниченного прекращения огня, сообщили Financial Times 17 октября, что российские власти вывезут жителей Олешек в оккупированный Крым или в Российскую Федерацию, прежде чем разрешить им вернуться в Украину.

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В ISW подчеркнули, что российские оккупационные власти уже давно проводят политику принуждения и угнетения в отношении украинских жителей на оккупированных территориях, включая принудительную депортацию, задержания, фильтрацию и принудительную паспортизацию, в рамках которой их заставляют принимать российские паспорта в обмен на доступ к медицинскому обслуживанию и другим социальным услугам.

"И остается непонятным, как российские власти будут относиться к жителям Олешек. Российские власти могут настаивать на том, что граждане Украины, проживавшие под российской оккупацией в Олешках и получившие российские паспорта, теперь являются гражданами России без законного права на возвращение в Украину, например. Соглашение об ограниченном прекращении огня не определяет, как российские власти должны относиться к жителям Олешек или где российские власти в конечном итоге позволят жителям вернуться в Украину. Вопрос о гражданах Украины, оставшихся в Олешках, остается нерешенным и потребует урегулирования в любом будущем соглашении о прекращении огня или мирном соглашении", – отмечают аналитики.

Эвакуация из Олешек – что известно

Как сообщал УНИАН, Украина и РФ при содействии первой леди США Мелании Трамп договорились о временном прекращении огня в районе Олешек Херсонской области для эвакуации гражданского населения.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что в районе временно оккупированного города Олешки Херсонской области с 3:00 27 октября введен режим прекращения огня для проведения гуманитарной миссии.

В министерстве обороны России также подтвердили прекращение огня. Режим тишины продлится с 27 октября до 22:59 1 ноября.

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