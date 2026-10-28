Цены на нефть летят вверх на фоне атаки на нефтеперерабатывающий завод

Йеменские хуситы сообщили, что нанесли ракетный удар по крупнейшему нефтеперерабатывающему заводу Саудовской Аравии.

В среду цены на нефть выросли более чем на $2 после атаки на нефтеперерабатывающий завод в Саудовской Аравии, крупнейшем в мире экспортере сырой нефти. Это усилило опасения относительно рисков для поставок на фоне конфликтов на Ближнем Востоке, сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на $2,02, или 1,8%, до $115,90 за баррель по состоянию на 10:35 по киевскому времени. Американская нефть West Texas Intermediate (WTI) подорожала на $2,01, или 2%, до $101,91 за баррель.

Йеменские хуситы во вторник сообщили, что нанесли ракетный удар по крупнейшему нефтеперерабатывающему заводу Саудовской Аравии, которая является вторым по величине производителем нефти в мире.

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В настоящее время рынок оценивает вероятность нового обострения на Ближнем Востоке как высокую, сообщили в среду аналитики ING, специализирующиеся на сырьевых рынках.

"Цены на нефть остаются высокими, поскольку рынок ожидает большей ясности относительно дальнейших шагов президента США Дональда Трампа в отношении Ирана", – отметили аналитики ING.

Эксперты добавили, что если выборы в США пройдут без новых ударов по Ирану, этого может быть достаточно, чтобы премия за риск, заложенная в цены, начала снижаться.

Между тем запасы сырой нефти в США сократились, свидетельствуют данные Американского института нефти (API), на которые ссылаются участники рынка. По их словам, за неделю, завершившуюся 23 октября, запасы сократились на 2,03 млн баррелей.

Аналитики прогнозируют, что за неделю запасы сырой нефти в США вырастут примерно на 15 тысяч баррелей. Участники рынка будут следить за встречей нефтедобывающих стран ОПЕК+, которая состоится в воскресенье. По словам осведомленных источников, ожидается, что производители сохранят целевые показатели добычи нефти на декабрь без изменений.

Добыча большинства из семи ключевых участников ОПЕК+ – Саудовской Аравии, России, Ирака, Кувейта, Алжира, Казахстана и Омана – остается ниже установленных для них целевых показателей.

Экспорт сырой нефти из российских портов на Балтийском и Чёрном морях в следующем месяце может сократиться, поскольку российские нефтеперерабатывающие заводы увеличивают производство дизельного топлива после заключения соглашения с Вашингтоном.

Рынок нефти – другие новости

Ранее УНИАН сообщал, что стоимость морского экспорта российской нефти на прошлой неделе выросла до 2,76 млрд долларов. Это самый высокий показатель с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Снижение цен на сорт Urals компенсировали резкое увеличение объемов поставок и подорожание дальневосточной нефти ESPO.

Подорожание нефти способствует пополнению российского бюджета, значительная часть доходов которого зависит от нефтегазового сектора. В то же время высокая стоимость фрахта (перевозки морскими судами) из-за санкций, дефицита танкеров и увеличения расстояний доставки увеличивает логистические расходы и снижает чистую прибыль.

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