Сегодняшний инцидент в Раде вынесут на обсуждение фракции.

"Слуги народа" могут рассмотреть исключение нардепа Николая Тищенко из провластной фракции. Ранее сегодня он пытался вытолкать Гео Лероса из-за трибуны парламента.

Депутат от СН Александр Качура в эфире телеканала "Украина 24" уточнил, что соответствующий вопрос может быть рассмотрен на следующем заседании фракции.

"У нас есть регламентные процедуры, мы этот вопрос обсудим. Мне стыдно за действия отдельных коллег. Мы в парламентско-президентской республике живем, где нужно выяснять отношения в соответствии с регламентом. Думаю, что если будет необходимость, мы рассмотрим этот вопрос на следующем заседании фракции", - сказал Качура.

Говоря о виновных в конфликте, депутат назвал таковыми и Лероса, и Тищенко.

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"Парламентский комитет установит вину, и моя личная позиция по этому поводу – что все-таки, давайте будем честными, нельзя и так действовать с точки зрения буквы закона, и когда выступают во время рассмотрения вопроса и озвучивают другие какие-то вещи, это тоже не предусмотрено регламентом", - сказал "слуга народа".

Ранее сегодня Тищенко вытолкал из-за парламентской трибуны Гео Лероса. Инцидент произошел в момент, когда Лерос критиковал деятельность Офиса президента. Лероса поддержали депутаты из разных фракций парламента. Позже он завершил все-таки свое выступление.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предложил запретить обоим депутатам несколько дней посещать заседания парламента.

Автор: Юрий Годован